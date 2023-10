Aldi senkt die Preise – Fleischprodukte werden dauerhaft billiger

Von: Deborah Baran

Fleischprodukte werden billiger – bei Aldi ab Oktober. 15 Fleischartikel werden dauerhaft um bis zu 13 Prozent reduziert.

Tier- und Umweltschützer bemängeln schon lange, dass der Preis für Fleischprodukte zu niedrig und nicht gerechtfertigt sei. Nun senkt Aldi im Norden und im Süden die Preise von 15 Fleischprodukten um bis zu 13 Prozent – und das dauerhaft. Weitere Discounter folgen dem Beispiel. Was dies bedeutet, woher die Preissenkung kommt und welche Produkte betroffen sind im Überblick:

Wieso Aldi die Fleischpreise senkt

Grund für die drastische Preissenkung ist laut agrarheute und der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) die Marktschwäche, da das Angebot an Fleischprodukten die Nachfrage übertrifft. Diese kann der Einzelhandel ausnutzen, und dank scheinbar günstiger Einkaufspreisen, nun mit billigen Preisen die Konsumenten nach der hohen Inflation zurück in die Läden locken.

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (ISN) merkt an, dass im weltweiten Vergleich in der EU unterdurchschnittlich viel geschlachtet wird und dabei ein hohes Preisniveau hat, weshalb der Markt außerhalb des Binnenmarktes kein wettbewerbsfähiger Exporteur sei. In Frankreich und Spanien sanken die Fleischpreise bereits im September, berichtet HEIDELBERG24.

Welche Fleischprodukte sind von der Preissenkung betroffen?

Ab dem 1. Oktober gibt es beispielsweise das Kilo Rumpsteak bei Aldi 13,05 Prozent günstiger – statt 22,99 Euro zahlt man nun nur noch 19,99 Euro. Auch das Putenfleisch wird billiger: Der 500 Gramm Preis für ein Putenschnitzel wird von 5,49 Euro um 9,11 Prozent auf 4,99 Euro gesenkt, bei 400 Gramm Puten Hackfleisch von 2,69 Euro um 7,43 Prozent auf 2,49 Euro, bei 400 Gramm Puten Geschnetzeltes von 4,29 Euro um 6,99 Prozent auf 3,99 Euro und bei dem Kilo Brustteilstück von 9,49 Euro um 5,27 Prozent auf 8,99 Euro.

Die Rindfleisch-Preise fallen ebenfalls: 400 Gramm Rinderhackfleisch gibt es statt für 4,29 Euro nun 6,99 Prozent günstiger für 3,99 Euro, 375 Gramm Rinder Hüftsteak statt für 7,99 Euro, 6,26 Prozent billiger für 7,49 Euro. Das Rinder Minutesteak gibt es für 4,99 Euro statt 5,29 Euro und ist damit um 5,67 Prozent herabgesetzt. Das halbe Kilo gemischtes Hackfleisch ist um 5,01 Prozent reduziert und ab jetzt für 3,79 Euro statt der bisherigen 3,99 Euro erhältlich.

Was bedeutet Aldis Preisreduzierung von Fleischprodukten?

Mit der dauerhaften Preissenkung der Fleischprodukte bei Aldi werden auch konkurrierende Einzelhändler wie Edeka, Norma und Netto nicht lange warten, dem Beispiel folgen und ihre Preise ebenfalls reduzieren. Erst im Mai sanken bei Lidl, Kaufland und Aldi die Nudel-Preise um 20 Prozent.

Zudem zeichnen sich stagnierende Preisanstiege und sogar breite Preissenkungen für verschiedene Produkte in den kommenden Monaten ab, nachdem sie im Rahmen der Inflation deutlich angestiegen waren. Auch Importpreise, Erzeugerpreise und Großhandelspreise sinken. Eine weitere Neuerung in den Supermärkten wird es am 1. Januar 2024 geben: ein neues Pfand auf Milchgetränke bei Aldi & Co. (db)