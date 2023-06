„47 Minuten, um die zu verzehren“: Aldi-Kunde macht ekelige Erdbeer-Entdeckung

Netz diskutiert

Ein Mann entdeckt Schimmel an Erdbeeren bei Aldi. Davon postet er ein Foto auf Reddit. Das Netz diskutiert: „Typisch Aldi“ oder unvermeidbar?

München – Sommerzeit ist Erdbeersaison. Besonders in den warmen Monaten gibt es in vielen Supermärkten deshalb ein großes Sortiment an frischen Erdbeeren im Angebot. Doch nun hat ein User auf Reddit ein Foto gepostet, das ihm die Vorfreude auf die Früchte im wahrsten Sinne verdorben haben dürfte: Er hat verschimmelte Erdbeeren in einer britischen Aldi-Filiale entdeckt. Im Netz löst sein Beitrag viele Reaktionen aus, bei denen die User von ähnlichen Erfahrungen berichten. Bereits vor kurzem hatten 140.000 Verbraucher den Verkaufsstopp von Erdbeeren in deutschen Supermärkten gefordert.

„47 Minuten, um die zu verzehren“: Mann postet Bild von verschimmelten Erdbeeren bei Aldi

Über dem Bild titelt der User: „Typisch Aldi“. Das Foto zeigt sechs Verpackungen von Erdbeeren. Insgesamt sind darin zwar überwiegend rote – mutmaßlich verzehrbare – Erdbeeren zu erkennen. Doch in jeder Verpackung befinden sich außerdem zwei bis drei Erdbeeren, die von einem Schimmelpilz befallen sind. In Wien entdeckte eine Frau sogar eine Giftspinne zwischen Erdbeeren im Supermarkt.

+ Ein User postet ein Bild von verschimmelten Erdbeeren aus dem Supermarkt. © reddit.com / perpetual12345

Aber ist das Erdbeeren-Problem wirklich ein typisches Aldi-Problem? Ein User kommentiert ironisch: „Sobald du mit den Erdbeeren von Aldi zu Hause bist, hast du genau 47 Minuten, um die zu verzehren“. Denn offensichtlich handelt es sich dabei um keinen Einzelfall, wie mehrere Nutzer mitteilen. Ein Mann kommentiert: „Ich habe dasselbe Problem in meinem lokalen Aldi“. Ein anderer kommentiert: „Aldi, da wo das frische Essen stirbt“. Erst zuletzt sorgte der Kilopreis für Erdbeeren bei Aldi-Kunden für Unmut.

„Das ist ein Überall-Problem“: User verteidigen Aldi für verschimmelte Erdbeeren im Regal

Viele User verteidigen die Supermarkt-Kette für den Schimmelvorfall. „Das ist kein Aldi-Problem, das ist ein Überall-Problem“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Das ist ein Erdbeeren-Ding, deshalb kaufe ich keine. Sogar als Barkeeper auf der Arbeit ist es schwer, die Erdbeeren frisch zu halten“. Ein User berichtet: „Manchmal kaufe ich Erdbeeren frisch im Supermarkt und sobald ich im Auto bin, fangen die an zu schimmeln“.

Insgesamt berichten viele Nutzer davon, dass sie dieses Phänomen auch in anderen Supermärkten festgestellt hätten. Ein nicht geringer Teil der Community habe diese Erfahrung – weder bei Aldi noch in anderen Märkten – sogar noch nie gemacht. Woran liegt es also, dass es an manchen Orten verschimmelte Erdbeeren in die Regale schaffen und in anderen scheinbar nicht?

Hoher Wassergehalt, schlechter Schutz: Warum verschimmeln Erdbeeren so schnell?

Generell seien Erdbeeren äußerst anfällig, für Schimmel, wie auch das ZDF zuvor berichtete. Die wichtigsten Faktoren dafür seien, dass Erdbeeren zu rund 90 Prozent aus Wasser bestehen würde. Ein hoher Feuchtigkeitsgehalt begünstige das Wachstum von Schimmelpilzen.

Mangel an Schutz: Erdbeeren können innerhalb von wenigen Stunden verschimmeln

Außerdem hätten Erdbeeren eine empfindliche Oberfläche, die weich und porös sei, durch die Schimmelsporen leicht eindringen könnten. Im Gegensatz zu anderen Früchten hätten Erdbeeren einen Mangel an Schutzmechanismen wie beispielsweise natürliche Konservierungsmittel wie Säuren und Öle, die ein Wachstum von Schimmel verlangsamen würden. Zudem sei die Lagerung entscheidend, bei Raumtemperatur könnten Erdbeeren demnach innerhalb von wenigen Stunden verderben.

Deshalb dürfte die Erfahrungen mit verschimmelten Erdbeeren auch maßgeblich davon abhängen, wie ein Supermarkt seine Produkte kühlt und lagert. Zudem spiele auch der Lieferweg eine wichtige Rolle, wie schnell Erdbeeren verschimmeln würden. Je länger der Weg, desto anfälliger seien Erdbeeren, bereits im Supermarkt zu verschimmeln.

