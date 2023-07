Einkaufen mit KI: Das könnte sich bei Aldi, Rewe und Co. durch die neue Technik ändern

Von: Robin Dittrich

Teilen

Sieht Einkaufen in Zukunft ganz anders aus als heute? Mit sogenannten „Smart Stores“ oder „24/7-Stores“ soll ein neues Zeitalter eingeleitet werden.

Kassel – Wird der Lebensmittelhandel bald revolutioniert? In sogenannten „24/7-Stores“ soll 365 Tage und Nächte im Jahr eingekauft werden können. Der Vorteil: Es muss kein Personal vor Ort sein – die Bezahlung läuft teils automatisch.

Mit KI einkaufen – steht der Lebensmittelhandel vor einer Revolution?

Bei den Retail Innovation Days 2023, einem Bildungsevent der der DHBW Heilbronn, wurden neue Konzepte für das Einkaufen der Zukunft vorgestellt. Mit „Smart Stores“ soll sichergestellt werden, dass Supermärkte und Discounter nicht mehr unter Problemen wie Personalmangel oder einem gestiegenen Kostendruck leiden. Bisher schrecken viele Märkte noch vor den hohen Investitionskosten zurück, das Konzept bietet sich bis dato nur für kleine Stores mit Platz für 700 Artikeln an.

Ähnlich wie beim Elektronikfachmarkt Conrad könnten Kunden bald auch in „Smart Stores“ von Robotern bedient werden. © A. Friedrichs/Imago (Symbolbild)

Aktuell gibt es in Deutschland über 80 Smart-Stores, die ohne Personal auskommen. Auch Rewe betreibt zwei Pick&Go-Filialen, in denen mit Kameras verfolgt wird, wie viele Produkte Kunden aus den Regalen nehmen – sogenannte Walk-In-Stores. Rewe schreibt dazu selbst auf ihrer Webseite: „Unsere Kameras merken sich nur, was du einpackst. Keine merkt sich dein Gesicht.“ Um Eintritt zum Laden zu erhalten, muss am Eingang ein QR-Code gescannt werden. Das Entspannte für Kunden: Wenn der Smart-Store verlassen wird, bucht die App das Geld für den Einkauf automatisch ab.

Mit neuen Konzepten soll das Einkaufen zukünftig erleichtert werden

Neben den Walk-In-Stores findet ein weiteres Konzept vermehrt Beliebtheit: „Automated Boxes“. Über ein Terminal soll ähnlich wie in modernen Fast-Food-Restaurants eingekauft werden können. Kunden können dort ihre gewünschten Produkte an einem Schalter auswählen. Diese werden dann von einem Roboter oder einer roboterähnlichen Technik aus Automaten von Kassenbändern entnommen oder dem Kunden in eine Ausgabe gelegt. Wie bei den Walk-In-Stores werden auch hier weder Personal noch eine Kasse benötigt. In Offenburg läuft bereits ein Test-Store von Edeka mit dem Namen E24/7, den über 1000 Kunden pro Woche nutzen.

Das Start-up „Ape Inn“ bietet in seinen Shops Produkte wie Cola, Chips und Schokoriegel an. Mit einer dazugehörigen App können Lebensmittel gekauft und aus einem Automaten entnommen werden. All diese Stores sollen unter anderem den Fachkräftemangel bekämpfen. Auch fehlende Azubis würden nicht mehr dafür sorgen, dass Fleisch- oder Käsetheken früher geschlossen werden müssen. Von den „Smart Stores“ profitieren sollen vor allem ländliche Gebiete, von denen sich viele größere Supermärkte fern halten.