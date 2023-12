„Schnell! Bin nur noch zehn Minuten bei Aldi“: Mann schickt Geschenke-Notruf zu Weihnachten

Von: Alina Schröder

Geschenke auf den letzten Drücker zu besorgen, ist stressig. Das erfährt auch ein Twitter-Nutzer am eigenen Leib. Das Problem: die beschenkte Person ist nicht einfach irgendjemand.

München – Wenige Tage vor Weihnachten sind die meisten Wohnungen wohl schon festlich geschmückt, und die beliebten Ugly-Christmas-Sweater liegen bereit. Doch alle Jahre wieder lässt sich auch die vorweihnachtliche Panik beobachten: Menschen stürmen durch die Geschäfte, um noch ein paar Last-Minute-Geschenke zu kaufen. Egal was, Hauptsache, an den Feiertagen nicht mit leeren Händen da stehen – das dachte sich wohl auch ein Twitter-User, der sich verzweifelt an die Community richtet.

„Schnell! Vorschläge“: Mann bittet mit Twitter-Post um Geschenk-Ideen bei Aldi

Noch fehlende Geschenke gehen ohnehin mit Stress einher. Noch größer ist das Problem wohl, wenn es sich dabei um den Partner oder die Partnerin handelt. „Was könnte ich meiner Frau zu Weihnachten schenken?“, fragt der Nutzer zwei Tage vor Heiligabend. Nun, Ideen gibt es da viele. Schwierig allerdings, wenn die Zeit knapp wird und das Geschäft, in dem er sich befindet, kein Juwelier oder ähnliches ist – sondern ein stinknormaler Supermarkt.

„Schnell! Vorschläge! Ich bin nur noch 10 min bei Aldi!“, macht er seinen Hilferuf deutlich. Panik pur im Twitter-Format. Doch auf die Twitter-Community scheint Verlass, denn Antworten bekommt er prompt.

Fragt sich nur, warum er es denn so eilig hat. Darüber wundert sich auch ein anderer User: „Morgen ist doch auch noch Zeit, wozu die Eile?“, kommentiert er. Der Post-Ersteller hat dafür eine einfache Erklärung. „Ich gehe heute auf ein Konzert und werde morgen nicht aufstehen.“ Klar, man muss schließlich Prioritäten setzen.

Romantisches Dinner oder doch besser eine Schaufel? Twitter-User reagieren auf Geschenk-Notruf

Nach und nach trudeln, mehr oder weniger ernst gemeinte, Geschenk-Vorschläge für die Frau ein. „Putzmittel und eine gute Schaufel!“, scherzt eine Userin. „Du meinst, die könnte sie bei meiner Beseitigung gebrauchen?“, antwortet der verzweifelte Ehemann ironisch.

Alle Geschenke für Weihnachten besorgt? Ein Mann setzt aus einem Aldi-Markt einen kurzfristigen Hilferuf via Twitter ab. © Aldi Süd

Andere schlagen Lebensmittel für ein romantisches Abendessen vor. „Wein, Spaghetti, Pesto, Süßkram und du schenkst ihr ein Date zu Hause.“ Ein bisschen „frisches“ Gemüse dazu gefällig? „Der tiefgekühlte Brokkoli soll ganz gut sein“, kommentiert ein anderer. Passend zu Weihnachten schiebt ein User eine ganz besondere Kult-Snack-Idee von Aldi hinterher: „Ganz klar Nussknacker-Schokolade.“ Oder vielleicht doch der Klassiker Geld? „Du kannst bei Aldi Bargeld abheben“, heißt es in einem Kommentar.

Bleibt zu hoffen, dass der Twitter-User innerhalb der kurzen Zeit noch etwas Nettes für seine Partnerin gefunden hat. Was es war, werden wir wohl nie erfahren.

