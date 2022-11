Aldi UK lockt mit kurioser Duftkerze: „Ich liebe es ja, aber als Kerze?“

Von: Anna Lorenz

Teilen

Aldi ist ein deutsches Unternehmen, das weltweit Filialen betreibt. Im Sortiment von Aldi UK ist nun ein etwas gewöhnungsbedürftiger Artikel aufgetaucht, der Weihnachtsatmosphäre zaubern soll.

London – Weihnachten naht und auch heuer stellt sich wieder die Frage: Was wird zum Fest gegessen? Während viele jedes Jahr auf dasselbe Gericht schwören oder unter den Klassikern – Braten, Fondue und Raclette – hin und herwechseln, sind einige Familien experimentierfreudiger. Experimentierfreudig sind wohl auch die Produktentwickler bei Aldi UK. Denn diese lancierten nun eine Duftkerze mit gewöhnungsbedürftigem Aroma.

Aldi UK verkauft Kerze mit skurrilem Duft – „Probieren geht über Studieren“

Düfte sind etwas Besonderes. Neben Gerüchen, die wir partout nicht mögen, ist es nämlich bei Düften entscheidend, wo wir was riechen. Wer beispielsweise den Geruch von frischem Grillgut liebt, wird diesen Odeur mutmaßlich anders beurteilen, wenn er als Parfüm getragen würde. Auch beim Käse spielt Aroma eine wichtige Rolle – dennoch mögen wir es eher weniger, wenn selbiges von Füßen ausgeht.

Ähnlich dürfte es dem Kunden von Aldi UK gehen, der kürzlich diese Duftkerze bei dem Discounter entdeckte. Diese verströmt nämlich den Geruch von „pigs in blankets“ – riecht also nach Würstchen im Schlafrock.

Nutzer wundert sich über skurrilen Kerzenduft

„I love pigs in blankets, but a candle?“ (dt.: Ich liebe Würstchen im Schlafrock, aber eine Kerze?), wundert sich der User, der einen Schnappschuss der skurrilen Kerze auf der Social-Media-Plattform Twitter teilt. Tatsächlich erscheint der Duft der beliebten Speise zwar verführerisch, ohne kulinarisch greifbares Pendant wirkt er allerdings etwas bizarr. Die Reaktion von Aldi UK folgt jedoch umgehend. „Don‘t knock it till you try it“, rät das Unternehmen augenzwinkernd. Ob der Kunde dieser Empfehlung, die sich als „Probieren geht über Studieren“ verstehen lässt, gefolgt ist, ist nicht bekannt. Wer aber anstatt zur Duftkerze lieber zu Parfüm greift, den dürften diese Tipps interessieren.