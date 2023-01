Veganerin flirtet „mit süßem Aldi-Verkäufer“, als sie wiederkommt, ist das Sortiment geändert

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Was wollte der Verkäufer einer veganen Aldi-Kundin hiermit sagen? © Twitter/sali_umwelt

Eine Veganerin war enttäuscht, als sie vor der Aldi-Backwarenabteilung stand. Doch ihr Erscheinen hat bei einem Mitarbeiter offenbar nachhaltig Eindruck hinterlassen.

München - Liebesgeschichten, die vorm Supermarktregal beginnen - wer hat nicht schon mal davon geträumt, während eines harmlosen Einkaufs eine überraschende Romanze anzufangen? Im Fall einer Aldi-Kundin wurde nicht nur dafür der Grundstein gelegt, nein, mehr noch: Sie veränderte offenbar mit ihrem Flirtverhalten nachhaltig das Sortiment des Discounters.

Wie das ging? Das erzählt sie bei Twitter. „Ich habe am Donnerstag mit dem süßen Aldi-Verkäufer gequatscht, weil der auch an der Backwaren-Abteilung stand.“ Aber es gab ein Problem: „Ich merkte an, dass es hier ja gar keine veganen Snacks gäbe, was ich schade finde.“ Offenbar lebt sie vegan, was auch klar an ihrem Profil zu erkennen ist. Selbst in ihrem Profiltext steht „Vegan für die Tiere & die Umwelt“.

Sie kam in den Supermarkt zurück und erzählt weiter: „Heute sehe ich das.“ Damit meint sie die beiden Fotos, die sie postet. Auf denen sind Neuerscheinungen in der Backwaren-Abteilung des Aldi-Sortiments zu sehen: Vegane Hotdogs. Genauer gesagt Plunderteig mit veganem Würstchen für 1,29 Euro das Stück.

Aldi: „Meint ihr, dass war eine Anspielung vom Verkäufer?“

Obwohl die Sortiment-Änderung ja auch purer Zufall sein könnte - die Twitter-Userin ist verblüfft und lässt ihre Gedanken wandern. „Meint ihr, dass war eine Anspielung vom Verkäufer? Ich meine: Er hat es mir ja offiziell besorgt. Und dann auch noch Würstchen. Als ob das alles Zufall nur ist.“

Natürlich habe sie auch zugeschlagen, erzählt die Verbraucherin in den Kommentaren. „Habe hier direkt fünf für die Büroleute mitgenommen. Der Typ, der IMMER Geflügel kauft, wird ggf. ab jetzt diese vorziehen.“

Die Twitter-User freuen sich für die Aldi-Kundin. Das Foto wurde bereits über 126.000 Mal angezeigt und hat über 2.100 „Gefällt mir“-Angaben gesammelt (Stand: 19. Januar, 10:08 Uhr). Auch Glückwunsch-Kommentare gibt es. „Es geht doch nichts über persönliche Ansprache“, heißt es beispielsweise. Und auch mit zweideutigen Tipps wird nicht gespart:“ Ich denke, du solltest das Würstchen mal probieren!“ Oder: „Du musst jetzt leider konsumieren, fürchte ich.“ Im Supermarkt kann man nicht nur besondere Menschen und Angebote suchen. Auch in den Details von Verpackungen lassen sich Besonderheiten entdecken - wie jüngst bei Edeka. (cgsc)