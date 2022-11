Aldi stellt Vorbestellservice ein – Kunde sorgt sich um sein Weihnachtsessen

Ein Kunde möchte wissen, ab wann er bei Aldi wieder seine Weihnachtsgans vorbestellen kann. Der Discounter hat den Service allerdings eingestellt.

Mülheim an der Ruhr – Ende November wird mit dem Ersten Advent offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet. Während die einen ihre Einkäufe gerne kurz vor knapp tätigen, bevorzugen es die anderen, schon frühzeitig alles Nötige zu besorgen oder zu bestellen. Aldi stellt nun einen beliebten Service ein, mit dem man einen kulinarischen Klassiker zum Weihnachtsfest bequem im Voraus bestellen konnte.

Aldi streicht den Vorbestellservice zu Weihnachten

Zum Weihnachtsfest gibt es in vielen Haushalten eine Weihnachtsgans mit Knödeln und Kraut. Seit 2020 konnten Kunden die Gans bei Aldi vorbestellen. Das Weihnachtsessen war somit sichergestellt. Diesen Service strich der Discounter nun allerdings.

Auf Facebook fragte ein Mann in einem an Aldi Süd adressierten Post nämlich, ab wann man die Weihnachtsgans bestellen könne. Die Antwort: gar nicht. „Guten Morgen Heiner, zu Weihnachten werden leider keine Vorbestellungen möglich sein. Dafür wird der Artikel aber wieder in unseren Prospekten beworben“, antwortete eine Mitarbeiterin des Social-Media-Teams.

Kunde ist wegen seiner Weihnachtsgans besorgt: „Wenn ich keine bekomme, schaue ich in die Röhre“

Und weiter: „Die Weihnachtsgänse können nicht vorbestellt werden, daher wird es auch keinen Bestellschein geben. Sie werden ab dem 21.12. normal im Verkauf sein.“ Warum Aldi den Vorbestellservice für Weihnachten eingestellt hat, ist nicht bekannt. Bei dem Kunden kam dies jedenfalls nicht sonderlich gut an. „Das ist aber knapp. Wenn ich keine bekomme, dann schaue ich in die Röhre. Steht der Preis auch schon fest?“, entgegnete der Mann. Darauf reagierte Aldi bisher nicht.

Angesichts der weiter steigenden Preise in den Supermärkten stellt sich ohnehin die Frage, wie ausgelassen die Leute heuer die Weihnachtszeit zelebrieren wollen oder können. Der Black Friday am 25. November bietet da immerhin die Gelegenheit, einige Geschenke frühzeitig und zu günstigeren Preisen zu kaufen. (jg)