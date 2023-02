Aldi-Wein zur innerlichen Reinigung? Schild-Fauxpas lässt viele Fragen offen

Von: Anna Lorenz

Aldi gibt es auch in Australien und auch in Down Under vertreibt der Discounter Wein. Und Desinfektionsmittel. Oder beides. Ein Post auf Reddit hält die Situationskomik fest.

Canberra – Aldi gibt es überall auf der Welt, sogar in Down Under verspricht der Discounter Kunden preiswerte Angebote. Während die erschwinglichen Artikel meist als gelungene Alternative zu Markenprodukten empfunden werden, gibt es aber auch Lebensmittelbereiche, in denen es als nahezu verpönenswert gilt, auf Discounterware zurückzugreifen.

Luxusgut Wein? Promis entdecken Supermarkt und Discounter für ihre Marken

Wein zählt dabei definitiv zu den Produkten, von denen vermeintliche Kenner oft behaupten, was nichts koste, sei nichts wert. Diverse Promis haben hingegen bereits erkannt, dass auch das gemäßigte Preissegment viele Nachfrager findet und bieten ihre Kreationen in Supermärkten oder Discountern an. Neben dem Wein von Günther Jauch war beispielsweise auch ein Jahrgang von Thomas Gottschalk in den Regalen zu finden.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten – und doch schwören viele beim „edlen Tropfen“ eben auf den fürstlichen Preis. Andersherum drückt es ein Australier auf der Social-Media-Plattform Reddit aus, der behauptet: „I know ALDI wine is cheap (dt. Bedeutung: Ich weiß, Aldi-Wein ist billig)“. Allerdings bringt den Kunden ein Detail des Weinangebots etwas aus der Fassung und er ist sich sicher „it can‘t be that bad (dt. Bedeutung: Es kann nicht so schlecht sein)“.

Aldi-Wein in Australien: Situationskomik auf Reddit festgehalten

Tatsächlich ist der australische Aldi-Wein ein ganz besonderer Tropfen – zumindest, wenn man dem Warenschild Glauben schenkt. Dieses wurde offenbar vertauscht, anstatt des Weines wird die Flasche nämlich als „Instant Hand Sanitiser“, also als Desinfektionsmittel angeboten. Diese Schilder kennt man spätestens seit der Corona-Pandemie weltweit nur zu gut.

Wie der Aldi-Kunde auch kommt man nicht umhin, über die Verwechslung zu schmunzeln. Witze über Alkoholgehalte kommen einem in den Sinn und man erinnert sich auch an die Zweckentfremdung, die das ein oder andere Desinfektionsmittel in Covid-19-Zeiten mitmachen musste. Man gedenkt der wirren Theorien, nach denen die Produkte sogar als Medikamente gegen das Virus geeignet gewesen wären und fragt sich, ob der Wein vielleicht zumindest als eine Art Desinfektion von innen durchgehen würde. Nach langer Zeit taugt Desinfektionsmittel wieder für Witze und Lacher – not that bad. Trinken sollte man es trotzdem nicht, obwohl: Die hier angebotene Flasche „Hand Sanitiser“ dürfte bekömmlich sein.