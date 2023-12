Rückruf für Beeren-Produkte bei Edeka und Rossmann gestartet – es droht eine Salmonellenvergiftung

Von: Stella Henrich

Verschiedene Handelsketten rufen ihre Beeren-Produkte zurück. In allen drei Fällen sind Salmonellen der Grund für die Verbraucherwarnung.

Kassel – Gleich drei Beerenmischungen werden jetzt auf dem Handel zurückgerufen. Bei den Produkten handelt es sich um die Alnatura Gojibeeren, die BIO Company Gojibeeren und die dennree Goji-Beeren getrocknet. Die Warnungen wurden aktuell vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. Erst kürzlich gab es einen dringenden Gemüse-Rückruf bei Edeka.

Als Grund für den aktuellen Rückruf geben die Hersteller einen Salmonellen-Fund an. Es bestehe somit Gesundheitsgefahr für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Produkte sind demnach nicht für den Verzehr geeignet.

Großer Beeren-Rückruf betrifft Edeka und Rossmann: Produkte aus den Regalen entfernt

Die Produkte kamen teils bundesweit in den Handel. Die Waren sind in Denn‘s Biomärkten, Alnatura-Märkten sowie in ausgewählten Naturkostläden verkauft worden. Alnatura-Produkte sind aber auch Edeka, Rossmann, Tegut und weiteren Supermärkten und Drogerien im Sortiment.

Diese Produkte sind betroffen:

Rückruf von Trockenfrüchten: Diese drei Produkte werden aus dem Verkauf genommen. (Produktbild) © Screenshot Lebensmittelwarnung.de

Produkt Gojibeeren, getrocknet 100g Hersteller: BIO Company SE EAN: 4260694941447 MHS: 28.05.2024 Cargen-Nr. L D308280 Betroffene Bundesländer: Berlin, Sachsen, Thüringen

Produkt: Alnatura Gojibeeren 100g Hersteller Alnatura MHD: 04.07.2024 bis 22.10.2024 Betroffene Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Produkt: Dennree Goji-Beeren, 100- und 200-Gramm-Packung Hersteller Dennree MHD: 100 Gramm: 28.03.2024 – 21.07.2024; 250 Gramm: 28.03.2024 – 18.07.2024 Betroffene Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen

Großer Beerenrückruf - Symptome ernst nehmen und einen Arzt aufsuchen

Salmonellen können Beschwerden wie Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen auslösen. Die Beschwerden klingen nach Angaben von lebensmittelwarnung.de meist nach mehreren Tagen von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Was sind Salmonellen? Salmonellen sind Bakterien, die laut infektionsschutz.de weltweit vorkommen. Eine Salmonellen-Erkrankung ist eine typische Lebensmittelinfektion. Die Erreger vermehren sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen. Sie können sich schnell auf ungekühlten Lebensmitteln ausbreiten. Die Bakterien gelangen aber auch aufgrund schlechter Küchenhygiene ins Essen - das können beispielsweise verunreinigte Schneidebretter oder Oberflächen sein.

Verbraucherschützer von Produktwarnungung.eu weisen darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei Unwohlsein einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen sollten und auf den Verdacht von Salmonellen hinweisen sollten. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt circa 48 Stunden, selten bis zu drei Tage.

Die Kundinnen und Kunden können die Waren laut allen drei Herstellern wieder in die Filialen zurückbringen. Der Kaufpreis wird erstattet. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten der jeweiligen Waren sollen nicht von dem Rückruf betroffen sein. Auch für Fisch wurde kürzlich ein großer Rückruf gestartet. Es befanden sich krebserregende Stoffe in dem Produkt. (sthe)