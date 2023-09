Senioren „unter Generalverdacht“: Sozialverband stellt sich gegen strengere Führerschein-Regeln

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Die EU plant strengere Regeln für ältere Menschen am Steuer. Der Sozialverband VdK kritisiert die Planungen und plädiert für freiwillige Maßnahmen.

Frankfurt – Das EU-Parlament berät derzeit an einer Erneuerung der Führerschein-Richtlinien. Der aktuell debattierte Gesetzesentwurf handelt von strengeren Vorschriften für Senior:innen – das soll die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Die EU-Pläne kommen aber nicht besonders gut an. Auch ein Sozialverband kritisiert die Vorgehensweise des EU-Paraments.

Führerschein-Reform: EU plant strengere Regelungen für ältere Menschen

Konkret soll Senior:innen ab 70 Jahren zukünftig nur noch ein Führerschein mit einer Gültigkeit von fünf Jahren ausgestellt werden. Danach muss eine Kontrolle der Fahrtüchtigkeit folgen. Nun kam auch der Vorschlag einer Befristung für Menschen ab 60 Jahren zu Sprache – auf sieben Jahren. Ab 80 Jahren soll das Dokument lediglich zwei Jahre gültig sein.

Grund für diese Vorschläge ist das Nachlassen von Reaktionsfähigkeit und Beweglichkeit im Alter. Potenziell führt das zu mehr Unfällen.

Sozialverband kritisiert EU-Planung, ältere Menschen unter „Generalverdacht“ zu stellen

Umstritten ist, ob eine solche Regelungen die richtige Vorgehensweise sind. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverband VdKs hat sich auf Anfrage gegenüber IPPEN.MEDIA zu den Führerschein-Plänen geäußert: „Das Ziel, dass es auf Deutschlands Straßen zu weniger Unfällen kommen soll, teilt der VdK natürlich. Es ist aber der falsche Weg, ältere Menschen unter Generalverdacht zu stellen.“ Testverfahren sei nur bedingt aussagekräftig. Sie würden übersehen, dass ältere Autofahrer:innen in der Regel erfahrener und umsichtiger im Straßenverkehr seien, so Bentele. Und: „Eine Verpflichtung zu Auffrischungskursen, allein aufgrund des Alters, grenzt an Altersdiskriminierung.“

Die EU diskutiert über strengere Regelungen für Seniorinnen und Senioren hinter dem Steuer. Dafür hagelt es von mehreren Seiten heftige Kritik. Laut VdK sei das „Altersdiskriminierung“. © Julian Stratenschulte/dpa

Kritik an EU-Plänen: „Bis 70 arbeiten…aber den Führerschein abgeben“

Die Reaktionen auf die EU-Pläne zum Führerschein fallen auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) unterschiedlich aus. Einige unterstützen strengere Regelungen und antizipieren eine Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Aber ebenso wie es Kritik vonseiten der Politik hagelt, verurteilen auch zahlreiche Nutzer auf der Plattform die geplanten Regelungen: „Bis 70 arbeiten…aber den Führerschein abgeben“, schreibt ein Nutzer. Kritik gibt es auch, weil es sich um EU-Gesetze handelt und die X-Nutzer:innen sich Führerschein-Regelungen auf nationaler Ebene wünschen.

Freiwillige Basis: Sozialverband empfiehlt freiwillige und kostenlose Untersuchungen

Um sich als Senior:in im Straßenverkehr sicher zu fühlen, seien freiwillige ärztliche Untersuchungen sinnvoll und hilfreich – so auch regelmäßige kostenlose Angebote zur Teilnahme an Seh- oder Reaktionstests, erklärt Bentele. „Statt den geplanten Fahrtauglichkeitstests braucht es mehr Beratung und Angebote auf freiwilliger Basis, um die Fahrtauglichkeit älterer Menschen zu überprüfen und sich hierzu informieren zu können.“ (hk)