Amazon streicht nützlichen Dienst für alle Kunden – eine Alternative steht bereit

Von: Sven Schneider

Amazon stampft einen nützlichen Dienst ein. Betroffene Kunden müssen sich nach Alternativen umsehen. Daten könnten verloren gehen.

Hamm - Kunden von Amazon haben es derzeit nicht leicht. Erhöhte der Konzern-Riese noch Ende des vergangenen Jahres die Kosten für ein Amazon-Prime-Abo, müssen Kunden – egal ob Prime-Mitglied oder kostenloses Abo – nun auf einen nützlichen Dienst verzichten. Dieser wird zum 31. Januar 2023 gestrichen. Alle Kunden sind betroffen.

Amazon streicht nützlichen Dienst - alle Kunden sind betroffen

Wer an Amazon denkt, hat oftmals den Online-Versand im Sinn. Doch der Versandriese ist schon lange viel mehr als das. Denn neben der riesigen Auswahl, aus der man wählen und sich liefern lassen kann, ist Amazon mittlerweile zudem ein Streamingdienst geworden. Serien, Filme, eBooks, Musik, Magazine und Livesport, der für einige teurer werden könnte, werden angeboten. Andere nutzten Amazon zudem als riesigen Speicher zum Sichern von Daten.

Doch das nicht mehr lange. Wie Amazon mitteilte, wird der Dienst Amazon Drive eingestellt. Am 31. Januar 2023 können Nutzer zum letzten Mal etwas in den Cloudspeicher hochladen. „Wir nutzen die Gelegenheit, unsere Bemühungen stärker auf Amazon Photos zu konzentrieren, um Kunden eine dedizierte Lösung für die Speicherung von Fotos und Videos anzubieten“, kündigte Amazon an und brachte im selben Atemzug die Alternative ins Spiel, wie wa.de berichtet.

Cloud bei Amazon wird eingestampft - Kunden sollten Alternativen suchen

Denn: Der verwandte Cloud-Dienst Amazon Photos ist weiterhin verfügbar. Schnell handeln müssen Kunden nur bedingt. Zwar können Kunden ab Februar 2023 keine Daten mehr in den Cloud-Speicher von Amazon hochladen. Die bereits dort hochgeladenen Dateien bleiben allerdings bis zum 31. Dezember 2023 verfügbar.

Dort hinterlegte Fotos werden automatisch bei Amazon Photos hinterlegt. Der Dienst steht in einer kostenlosen Version (maximal 5 GB) zur Verfügung, ab 19,90 Euro jährlich kann der Speicher schrittweise erweitert werden. Prime-Mitglieder profitieren von einem endlosen Speicher für Fotos, der für Videos ist bei 5 GB gedeckelt.

Andere Dateitypen, die sich derzeit in der Cloud von Amazon befinden, können bis Ende des Jahres heruntergeladen werden. Daten werden von Amazon nach einer expliziten Warnung gelöscht. Betroffene Nutzer sollten deshalb handeln und sich nach Alternativen umschauen.