Nach Black Friday läuft jetzt der Cyber Monday: Das sind heute noch die besten Deals

Am Cyber Monday 2023 kann man sich bei nahezu allen Produkten einen Rabatt sichern. Wer sparen will, sollte schnell sein – Verfügbarkeiten können sich ändern.

Kassel – Kaum ist der Black Friday vorbei, folgt mit dem Cyber Monday gleich der nächste Aktionstag. Rechtzeitig zum Start der Vorweihnachtszeit haben Schnäppchenjäger jetzt noch einmal Gelegenheit, vor allem bei Technik und Elektronik richtig zu sparen. Wie das Magazin GQ berichtet, wartet online alles von Fernsehern, Laptops und Smartwatches bis hin zu Staubsaugern, Matratzen und Mode für den schmalen Geldbeutel. Allzu viel Zeit lassen sollten Schnäppchenjäger sich aber nicht mehr.

Endspurt der digitalen Shopping-Woche: Deals noch auf den letzten Drücker ergattern – doch mit Obacht

Den Black Friday verschlafen? Keine Sorge, gute Deals gibt es auch noch im zweiten Anlauf. Denn: Der Cyber Monday fällt jedes Jahr auf den Montag nach dem „Schnäppchen-Freitag“ – und damit auf den heutigen (27. November). Wer dringende Anschaffungen zu erledigen hat, sollte sich also sputen.

Laut GQ nehmen an dem Online-Verkaufsereignis nahezu alle Einzelhändler teil. Dabei finden Verbraucher ähnliche Angebote wie am Black Friday, aber auch neue Deals. Am meisten könnten Verbraucher zum Cyber Monday bei hochpreisigen Artikeln wie Fernsehern, Spielekonsolen und Apple-Produkten sparen, so GQ; sofern sie denn noch verfügbar sind. Laut Focus könne sich das im Laufe Tages rasch ändern. Folgende Händler, Marken und Produkte sollten Verbraucher für die besten Cyber Monday Deals 2023 im Auge behalten:

Cyber Monday 2023: Die besten Deals bei Amazon

Bei Amazon können sich Verbraucher noch bis zum Cyber Monday Rabatte auf die aktuellen Modelle der Kindle-Reihe sichern. Auch die beliebten Fire TV Sticks sowie die Fire Tablets seien laut Focus im Angebot. Der Online-Versandhändler hat bis zum 4. Dezember 2023 eine Preisgarantie für alle Black-Friday-Angebote bekannt gegeben, die direkt von Amazon verkauft werden. Sollten Verbraucher also nach dem Kauf einen Preisrückgang bemerken, so erhalten sie die Differenz von Amazon zurück, so Focus.

Mit dem 27. November 2023 geht die Black Week 2023 zu Ende. Doch kein Grund zur Sorge. Noch bis zum 1. Dezember 2023 können sich Verbraucher bei der sogenannten Cyber Week 2023 viele Rabatte und Angebote sichern. Und vielleicht auch schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk von der Einkaufsliste streichen.

Bei aller Eile und Shopping-Laune, sollten Verbraucher die Preise aber genau vergleichen, ehe das eine oder andere Teil im virtuellen Warenkörbchen landet. Denn eine Auswertung hat gezeigt: Die besten Deals gibt es längst nicht immer rund um den Black Friday und Cyber Monday. (phf)