Billig, aber bedenklich: Amazon-Fernseher sind verlockend günstig, doch Alexa hört mit

Von: Jörg Heinrich

Amazons Topmodell Fire TV 2 Omni QLED erkennt sogar Anwesende. © fkn

Wenn Amazon mit neuen, günstigen Fernsehern lockt, dürften viele Kunden hellhörig werden. Aber Achtung! Die Geräte sind zwar billig, sie hören ihre Benutzer jedoch ab.

München – Der US-Händler steigt ins TV-Geschäft ein. Ab 189 Euro bringt Amazon seine selbst entwickelten Fernseher nun erstmals auch nach Deutschland. Kunden können ab sofort drei Modellreihen bestellen, die teilweise recht günstig sind, bei denen Amazon aber nicht an der Qualität sparen will. Sie kommen alle mit Alexa-Anbindung. Die wissensdurstige Assistentin hört ihren Nutzern dann auch vom Fernseher aus zu oder steuert das TV-Programm per Sprachbefehl.

Außerdem dienen die Topmodelle auf Wunsch als Zentrale für die familiäre Kommunikation – mit Post-it-Nachrichten à la „Bitte hol die Kleine um 12.30 Uhr aus dem Kindergarten ab“ oder mit der Smarthome-Steuerung auf dem Bildschirm. Alle Internet-Funktionen wie Mediatheken oder Apps sind in die Fernseher eingebaut.

Günstige Amazon-Fernseher: Bei diesen drei neuen Modelle hört Alexa mit

Fire TV 2 (32 und 40 Zoll, Lieferung ab 12. April): Die Einstiegsmodelle bieten nur HD bzw. Full HD, was für die kleinen Bildschirme aber genügen dürfte. HDR10 und Dolby Digital Audio sind trotzdem an Bord. Die Preise sind kaum größer: Sie beginnen in 32 Zoll regulär ab 280 Euro. Für eine Einführungsphase bis 11. April sind es sogar nur 189 Euro.

Fire TV 4 (43, 50 und 55 Zoll, Lieferung ab 12. April): Die mittlere Reihe kommt mit 4K, HDR10 und umfangreicher Alexa-Anbindung. Die Preise starten für 43 Zoll bei 500 Euro, zur Einführung sind es bis 11. April 349 Euro. Bis dahin kosten 50 Zoll 399 Euro und 55 Zoll 449 Euro.

Fire TV 2 Omni QLED (43, 50, 55 und 65 Zoll, Lieferung ab 1. Juni): Die Topmodelle erscheinen mit aufwendigen QLED-4K-Bildschirmen samt HDR10+ Adaptive - und mit Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit automatisch ans Zimmer anpasst. Hier sind die Alexa-Tricks am ausgefeiltesten. So erkennt eine Ambient-Funktion, wenn eine Person im Zimmer ist, und zeigt dann auf dem Bildschirm die passenden Nachrichten und andere Inhalte an. Die finalen Preise liegen je nach Größe zwischen 600 Euro und 1000 Euro. Bis 11. April sind es 399 Euro bis 799 Euro.

Fazit: Kunden sollten Preise sehr genau mit Konkurrenten wie Samsung vergleichen

Wer sich einen Amazon-Alexa-Fernseher zulegen will, sollte die Preise sehr genau mit Konkurrenten wie Samsung vergleichen. Einige der Premieren-Angebote, die bis 11. April gelten, sind ab 189 Euro tatsächlich verlockend. Danach gibt es vor allem bei Vorjahres- und Auslaufmodellen aber Alternativen für weniger Geld.

Während Amazon für sein 65-Zoll-Topmodell nach dem 11. April 1000 Euro verlangt, gibt es den vergleichbaren Samsung GQ65Q60BAU schon um die 850 Euro. Hauptargument für die Amazon-TVs sollen die Alexa-Funktionen sein – die teilweise praktisch sind, die in Sachen Privatsphäre aber bedenklich bleiben. Immerhin: Bei der Top-Modellreihe Omni lassen sich die Lausch-Mikrofone mit einem Tastendruck ausschalten.