„Da ist sogar Hermes und UPS besser“: Amazon-Kunde stinksauer auf Lieferservice

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Amazon-Kunde ärgert sich über eine schlampige Lieferung: Seiner Meinung nach gibt es bei anderen Liefer-Unternehmen weniger Probleme.

München - Ärger mit dem Paketdienst: Wer kennt ihn nicht? Beispiele hierfür gibt es zuhauf. So entlarvte eine Türkamera zuletzt einen DPD-Boten, der das Paket nicht einmal bis zur Haustür brachte. Eine DHL-Kundin musste ein 40-Kilo-Paket über 1,5-Kilometer nach Hause schleppen. Ein anderes DPD-Paket kam komplett verbogen an, während ein DHL-Bote ein Paket unter der Fußmatte versteckte. Ein anderes DPD-Paket landete gar im Mülleimer. Aber auch die Kunden des Online-Riesen Amazon haben manchmal Ärger mit dem Lieferservice. Jüngstes Beispiel ist ein Kunde, der seinen Frust auf Twitter mit der Öffentlichkeit teilte.

„Amazons Lieferanten sind die schlechtesten, die es gibt“, schreibt der Kunde zu einem geposteten Foto vom 4. Juli 2023, das ein lieblos hingeworfenes Amazon-Paket unter einem Eingangstor zeigt. Er urteilt: „Da ist sogar Hermes und UPS besser.“ Dazu teilt er noch die wohl digitale Nachricht, die er nach der Lieferung über den Zustand der Zustellung bekommen hat: „Natürlich wurde dieses Paket, wie jedes, dem Eigentümer persönlich übergeben.“ Sein Fazit: „So geht schlechter Service.“ Womöglich ist ihm dies bei Amazon schon häufiger passiert, denn positive Worte hat er für die Konkurrenz über: „Da lobe ich mir die Deutsche Post und DHL.“

DHL, Hermes oder UPS besser? Auch hier gibt es viele Fail-Beispiele

Natürlich ist man auch bei DHL nicht vor Problemen gefeit. Auch hier gibt es ein Beispiel: Weil der Hund draußen war, lieferte ein DHL-Bote das Paket nicht. Ein Bild des Hundes zeigt, warum der Paketbote lieber Abstand hielt. Eine andere DHL-Kundin ärgerte sich dagegen darüber, wie das Paket vor ihrer Tür platziert war, erntete dafür aber selbst Kritik. Ein weiterer Kunde fand sein DHL-Paket total zerstört vor.

Da gehört kein Paket hin: Amazon handelte sich den Ärger eines Kunden ein. © Twitter/TSchwarz4

Und was ist mit der Theorie, dass Hermes oder UPS besser seien? Negativbeispiele gibt es zumindest auch hier: So sorgte ein Hermes-Bote sorgte wegen eines Ablageorts für Unmut, und auch ein UPS-Paket kam in fürchterlichem Zustand an. Welche Paketfirma verspricht also den wenigsten Stress? Die Antwort darauf ist wohl, dass man egal bei welchem Lieferdienst schlichtweg Pech haben kann. (cgsc)