Amazon legt Paket einfach auf Gehweg in Innenstadt ab – Kunde sauer: „War natürlich geklaut“

Von: Momir Takac

Ein Amazon-Zusteller legte ein Paket hinter einem Schild in der Innenstadt ab. © Twitter.com/Screenshot

Dass Pakete an ungewöhnlichen Orten abgelegt werden, ist keine Seltenheit. Ein Zusteller von Amazon handelte jetzt allerdings fahrlässig.

Trier - Dass Zusteller Sendungen manchmal an ungewöhnlichen Stellen ablegen, ist im Netz zur Genüge dokumentiert. So will etwa ein Bote ein Paket „an einem sicheren Versteck“ deponiert haben, dabei lugte es unter der Fußmatte hervor. Eine DHL-Kundin beschwerte sich über einen Zusteller, der ein Paket im Freien statt in der Gartenhütte ließ und es dann nass wurde. Auch ein Amazon-Bote hat jetzt einen äußerst fragwürdigen Ablageort gewählt, was den Empfänger in Rage brachte.

Der Kunde ärgerte sich bei Twitter über den Online-Riesen. „Klasse Zustellung“, schreibt er. Dass dies ironisch gemeint ist, wird durch den weiteren Text klar: „Einfach hinters Verkehrsschild legen in der Innenstadt.“ Ein Beweisfoto schickte er gleich mit. Das besonders Doofe an der Sache: Nachdem der Empfänger die Benachrichtigung über die Zustellung erhalten hatte, ging er zu besagter Stelle und fand nichts. „Paket war natürlich geklaut“, stellt er fest. Auch ein anderer Nutzer beschwerte sich, weil Amazon ein Paket für jeden sichtbar vor der Tür abstellte.

Amazon-Kunde sauer über Fahrlässigkeit von Boten – „Klasse Zustellung“

Immerhin, Amazon reagierte prompt auf den Tweet. „Entschuldige für diese Unannehmlichkeiten. Gerne sehen wir uns deine Lieferung noch mal genauer an. Melde dich bitte mit der Angabe der betroffenen Bestellnummer bei uns“, formulierte der Versandhändler. Dies habe er bereits gemacht, erklärte der Empfänger in einer Antwort.

Doch ihn ärgerte noch etwas anderes. Ihm stößt sauer auf, dass er auf seine Bestellung nun länger warten muss. „Da man zwei Tage lang die Reaktion des Zustellers abwarten will, der selber dokumentiert hat, dass er das Paket auf dem Gehsteig ablegt, wird das wohl eher ein ‚Next Week‘ statt ein ‚Next Day‘ Prime-Erlebnis“, schreibt der Amazon-Kunde. Baff war eine Frau, die ein „sicher hinterlegtes“ Amazon-Paket aus dem Müll fischte. (mt)