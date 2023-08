ARD zieht Millionen Haushalten den Stecker – „Wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“

Für Millionen Haushalte könnte es künftig bei der ARD zappenduster werden. Anders als die Privaten nimmt die öffentlich-rechtliche Sendergruppe eines ihrer Angebote vom Netz.

Köln ‒ In absehbarer Zukunft stellt die ARD sämtliche Programme auf hochauflösende Bildqualität (HD) um. Im Umkehrschluss heißt das, dass die öffentlich-rechtliche Sendergruppe ihre Kanäle nicht mehr via Satellit in Standardauflösung (SD) ausstrahlt. Bislang war es für Verbraucherinnen und Verbraucher noch möglich, zweigleisig zu fahren.

Doch mit der Umstellung müssen spätestens ab 2025 etliche Zuschauerinnen und Zuschauer aussteigen – oder Geld in die Hand nehmen. Denn nicht alle Geräte unterstützen die höhere Auflösung. Vor allem ältere Geräte sind nicht für „High Def“ ausgelegt. Sind sie nicht gewillt, auf moderne Technologien umzusteigen, schauen rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer also sprichwörtlich in die Röhre.

Rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer werden künftig ARD-Sender nicht mehr empfangen. Die Rundfunkanstalt nimmt ihre SD-Sender vom Netz. (Symbolfoto) © Svetlana Karner/Imago

ARD stellt SD-Programme ein: Spartenkanäle und Das Erste nur noch in HD

Als Grund für diesen Schritt führt die ARD an, dass „eine Verdoppelung mit SD und HD bei der mittlerweile sehr geringen Nutzung von SD wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“ sei, berichtet das Online-Portal winfuture.de. Inzwischen empfangen etwa 90 Prozent der Haushalte laut des Senders ihre Fernsehprogramme in HD-Qualität.

2,9 Millionen Haushalte in Deutschland bauen auf SD-Empfang, teilt ASTRA TV in einer Pressemitteilung mit. Sie sind von der Umstellung betroffen, wenn sie nicht nachrüsten. Die sogenannte HD-Lücke existiert.

Das müssen SD-Empfänger vor der Umstellung tun:

Prüfen, ob das eigene TV-Gerät HD-tauglich ist und über den Standard DVB-S2 verfügt. Das erkennen Sie zum Beispiel daran, wenn das ERSTE mit dem Zusatz „HD“ im Senderlogo gekennzeichnet ist.

Machen Sie einen Sendersuchlauf vor der SD-Umstellung. Der Sendersuchlauf kann automatisch oder manuell durchgeführt werden. Bei einem manuellen Suchlauf bleibt sowohl die eigene Programmsortierung als auch die Favoritenliste erhalten.

Ist Ihr Fernseher bereits in die Jahre gekommen, kann sich auch eine Neuanschaffung lohnen. Achten Sie beim Kauf darauf, dass der neue Fernseher einen DVB-S2 Empfänger integriert hat.

Wollen Sie künftig komplett auf zusätzliche (integrierte oder externe) Empfänger verzichten, können alle TV-Sender auch über das Internet anstatt über Satellit oder Kabel empfangen werden. Über sogenannte Streaming-Sticks oder Smart-TVs geht das trotz Internetleitung auch auf dem Fernsehgerät. Kostenpunkt: ab 30 Euro aufwärts.

Für den Fall, dass Zuschauer beim Sendersuchlauf keine HD-Sender unter ihren Programmen finden, sind die Geräte vermutlich überholt. Wollen die Sender trotzdem gesehen werden, muss wohl oder übel eine Neuanschaffung her. Es braucht dann entweder einen neuen Receiver, der die Signale von SD in HD umwandelt oder Internetfähige-Geräte. Ersteres gibt es ab 30 Euro im Fachhandel zu kaufen.

ARD zieht den Stecker: Diese Sender wurden bereits in SD-Version eingestellt

Die Abschaltung der SD-Programme von ARD erfolgt schrittweise. Bereits im Herbst 2022 hatte die öffentlich-rechtliche Anstalt vier Sender vom Netz genommen. Diese Programme sind seitdem ausschließlich in HD-Qualität zu empfangen.

Tagesschau24 Phoenix Arte One

ARD zieht SD-Kanälen den Stecker: ZDF sendet weiterhin in SD

Abgesehen von der monatlichen Rundfunkgebühr in Höhe von 18,36 Euro ist für den Empfang von ARD-Programmen in HD-Qualität keine zusätzliche Gebühr notwendig. Doch schon bald könnte es für Millionen Haushalte teurer werden. Denn nicht nur, dass nach Willen der ÖRR-Chefs für ein neues Projekt die Beitragszahler zur Kasse gebeten werden sollen, geht es nach ihnen, wäre auch der Rundfunkbeitrag an sich schon deutlich höher.

SD versus HD - Das steckt dahinter HD (High Definition) hat eine höhere Auflösung als SD (Standard Definition). Demnach bietet HD-TV mehr Bildpunkte und liefert somit – vereinfacht gesagt – ein schärferes Bild auf dem Fernseher oder Display als die „Standard-Auflösung“ SD. Diese Auflösung wird unter anderem beim Fernsehsignal über Satellit und Kabelfernsehen genutzt, wenn die Sender nicht schon in HD ausstrahlen. Wer Filme auf einem großen TV-Gerät schaut, der dürfte wohl an der HD-Auflösung mehr Spaß haben. 80 Prozent der Satelliten-Haushalte empfangen laut digital-inside.de ihre Programme heute bereits in HD.

Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) will weiterhin in SD-Qualität ausstrahlen. „Die öffentlich-rechtlichen Angebote des ZDF bleiben damit auch in Zukunft über die Orbitalposition ASTRA 19,2° Ost in HD empfangbar“, heißt es in einer Mitteilung des Mainzer Senders. Wie lange der Vertrag läuft, ist laut digital-inside.de nicht bekannt.

ARD zieht SD-Sendern den Stecker: Private halten an SD fest

Auch bei den Privatsendern gibt es noch keine Informationen darüber, wann SD der Vergangenheit angehört. RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und Seven.One haben bereits vor längerer Zeit beschlossen, ihre SD-Signale fortzuführen. Eigentlich wollten viele der Privaten ihr Programm nach 2022 nicht mehr in SD, sondern nur noch in HD anbieten. Diese Entscheidung haben sie aber gekippt, weil die Nachfrage nach HD zu gering war. Etwa 14 Millionen Haushalten in Deutschland empfangen die Privatsender nur über SD, dass sie umsteigen, gilt als unrealistisch.

Im Gegensatz zu ARD und ZDF werden für HD-Angebote der Privaten eigene monatliche Gebühren fällig. Doch offenbar wollen die Zuschauer dafür hierzulande nicht bezahlen. Nur jeder fünfte sieht dem Bericht zufolge die Privatsender via Satellit in HD. Eine Abschaltung von SD wäre somit nicht im wirtschaftlichen Interesse der Privaten.

Außerdem werden Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime Video bei den Zuschauern immer beliebter.