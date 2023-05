Zerfleddertes Amazon-Paket mit „Danke schön“-Zettel macht selbst DHL fassungslos: „Sieht übel aus“

Von: Armin T. Linder

Kryptisch, kryptisch: Ein DHL-Bote hinterließ offenbar ein Amazon-Paket in zerfleddertem Zustand mit einem „Danke schön“-Zettel, der auch den Paketdienst irritiert.

Berlin – Paket-Kunden machen immer wieder ihrem Ärger im Netz Luft. Dabei muss man bedenken: Die Boten haben einen stressigen Job. Und wenn sie ihren Job zur Zufriedenheit erledigen, hackt niemand im Internet in die Tasten. Es sei denn, jemand tut sich besonders hervor wie der tierliebe DHL-Bote. Und manchmal sind an Problemen auch schlicht die Nachbarn schuld – etwa, wenn sie für einen Eklat sorgen.

Auf DHL-Zettel steht: „DANKE SCHÖN! Nächstes Mal Filiale“

Für nachvollziehbaren Unmut sorgt nun ein Vorfall mit DHL, von dem ein Twitter-Nutzer berichtet. Natürlich ist nichts daran offiziell bestätigt – aber so etwas erfindet man eigentlich auch nicht. Der Berliner empfing sein Amazon-Paket in völlig zerstörtem Zustand – und fand dazu nach eigenen Angaben noch einen irritierenden DHL-Zettel. Auf diesem ist zu lesen: „DANKE SCHÖN! Nächstes Mal Filiale.“

Die Worte geben Rätsel auf. Eine Interpretation könnte sein: Der Bote war stinkig, dass er ein schweres und schon bei der Entgegennahme kaputtes Paket ausliefern sollte – und äußerte das mit einer Portion Ironie. Der Empfänger jedenfalls weiß nicht so recht, was er von der Nachricht halten soll und twitterte DHL an: „Sag mal @DHLPaket, was will mir euer Zusteller sagen, wenn er ein Paket in so einem Zustand inkl. freundlichen Zettel vor die Wohnungstür schmeißt?“

DHL reagiert auf Beschwerde und erkundigt sich nach dem Inhalt

DHL ließ sich nicht lange Zeit mit einer Antwort und pflichtete dem verärgerten Kunden bei: „Das sieht zumindest recht übel aus. Ist der Sendungsinhalt okay?“ Offenbar alles unversehrt, so der Kunde. „Der Inhalt ist i.O. Die Nachricht dazu ist eher das Problem.“ Und die lässt sich nun mal nicht so leicht aufklären.

Ein anderer Nutzer rät, sich an Amazon zu wenden. Schließlich hat der Großkonzern das Paket abgeschickt, wie am Logo zu erkennen ist. „Jesus, da würd ich auch mal bei Amazon nachfragen, ob die das für gut heißen.“ Trotz der Markierung von Amazon hat der Online-Händler in den ersten 19 Stunden nicht geantwortet. Und was der DHL-Bote nun wirklich ausdrücken wollte, bleibt sein Geheimnis. Ein Paket-Zettel mit Smiley ließ eine andere DHL-Kundin an den Kopf fassen. (lin)