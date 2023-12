Amazon im Preis-Check: Wann Weihnachtsgeschenke am günstigsten sind

Von: Stella Henrich

Wann sollten Verbraucher ihre Geschenke für Weihnachten kaufen? Ein Amazon-Preischeck zeigt, wie sich die Preise für meistverkaufte Produkte des Online-Riesen entwickeln.

München – Wer noch kein Geschenk hat, für den wird es jetzt knapp. Schließlich will man an Weihnachten nicht mit leeren Händen bei seinen Liebsten ankommen. Doch der späte Geschenkkauf könnte bei manchen Verbraucher auf die Geldbörse drücken. Viele wollen ohnehin in diesem Jahr bei den Geschenken weniger Geld ausgeben. Zumindest, wenn die Geschenke beim Online-Händler Amazon gekauft werden, ist der Zeitpunkt jedoch egal.

Die Dienstleistungs-Agentur Iconic Sales, die Marken auf Amazon positioniert, hat untersucht, welche Produkte die beliebtesten Amazon-Käufe in der Suchkategorie „Weihnachtsgeschenk“ sind und wie sich deren Preise entwickelten. Dabei stellten sie die Fragen, ob die Händler die Preise zur Weihnachtszeit anziehen und ob es sich daher lohnt, frühzeitiger sein Weihnachtsgeschenk beim Online-Giganten zu ordern.

Amazon-Preis-Check - Geringe Schwankungen bei den Top-5 in der Kategoie „Weihnachtsgeschenke“

In der Kategorie „Weihnachtsgeschenke“ lagen die Preise im Durchschnitt im Januar bei 18,75 Euro. Im Februar war eine leichte Veränderung auf 18,29 Euro zu erkennen. Bis zum Mai sanken die Preise auf 16,19 Euro und zogen dann im Juni auf 17,15 Euro wieder an. Im Juli gab es nochmals eine kleine Bewegung nach unten – auf 16,25 Euro –, gefolgt von einem Aufwärtstrend bis Dezember auf 18,06 Euro. Im Mai hätten Verbraucherinnen und Verbraucher demzufolge das beste Schnäppchen in der Kategorie „Weihnachtsgeschenke“ gemacht. Am teuersten war es hingegen im Januar für die Konsumentinnen und Konsumenten, was einem Preisanstieg von 2,56 Euro entspricht.

Zu den Top-5 in der Kategorie „Weihnachtsgeschenke“ gehören:

Pure Ella WECHSELJAHRE - Vitalstoffkomplex für Frauen

LOL – Die ultimative Nicht-lachen-Challenge: Das Kartenspiel

NovForth Winter Halsschlauch

GipsME – 3D Handabdruck Set für Paare

Tannenbaum Geschenk Set - Tannenbaum in der Dose

Quelle: Iconic Sales, „Weihnachtsgeschenk“ mit den meisten Suchanfragen. Sie wurden auch am meisten gekauft. Zeitraum der Analyse: 1. Januar 2019 bis 29. November 2023.

„Unsere Resultate zeigen, dass Torschlusspanik zu Weihnachten weitestgehend unbegründet ist“, kommentierte Stefan Gutheil, Geschäftsführer von Iconic Sales, die Ergebnisse. Die meisten Produkte erreichten ihr Preismaximum außerhalb der Saison und bisweilen gäbe es in der kalten Jahreszeit sogar Schnäppchen. „Wer lange wartet, kann die besten Schnäppchen machen. Zum Ende jedes Aktionszeitraums möchten Händler vollends Ihre Lager leeren und geben oftmals nochmals mit Coupons Rabatte on top“, so Gutheil gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA.

Amazon im Preis-Check: Wir zeigen Ihnen, wann Weihnachtsgeschenke am günstigsten sind.

Amazon-Preis-Check - Bei Weihnachtsdekoration wie Lametta und Adventskalender lässt sich sparen

Ein etwas anderes Bild zeigte sich hingegen bei Lametta. Im Dezember war der Schmuck für den Weihnachtsbaum mit im Schnitt 9,58 Euro am kostspieligsten. Wer hingegen bis zum günstigsten Zeitraum im Februar wartete, konnte ein paar Cent sparen. Denn dann kostete der Tannenbaumschmuck durchschnittlich nur 8,82 Euro. Fraglich ist jedoch, wer sich Lametta bereits im Februar in den Schrank legt, nur, um am Ende ganze 73 Cent zu sparen. Zudem lässt sich mit Stroh der Baum viel nachhaltiger dekorieren als mit den Deko-Fäden.

Zusätzlich zu Lametta fielen auch bei dem Suchbegriff „Adventskalender” Preissteigerungen zum Jahresende auf, so das Ergebnis des Amazon-Preis-Checks.

Top-Seller Adventskalender Durchschnittspreise Januar 29,99 Euro August 23,30 Euro Oktober 47,31 Euro Dezember 28,34 Euro

Viele Kalender würden ab dem 2. Dezember mit enormen Rabatten verkauft, nicht zuletzt auch im klassischen stationären Einzelhandel, so das Resultat der Preis-Untersuchung. Wer bei dem Weihnachtsbaum sparen will, sollte im Juni zuschlagen. Hier lag das Sparpotential bei rund 40 Prozent. Weihnachtsstrümpfe kauften Amazon-Kundinnen und Kunden jedoch am besten im Monat Dezember. Hier lag der Preis mit 1,52 Euro unter dem Höchstwert mit 18,28 Euro im Juli.

Amazon-Preis-Check - Shopping-Events wie Black Friday zum Einkauf nutzen

Ein schlechtes Gewissen, dass manch ein Verbraucher oder manche Verbraucherin erst so spät mit den Weihnachtseinkäufen anfängt, ist also unangebracht. Das sieht auch Stefan Gutheil so. „Die Mühe, täglich Preise zu vergleichen und nach besonderen Rabatten Ausschau zu halten, kann man sich ebenso sparen.“ Er rät lieber dazu, sich zu entspannen und ein geruhsames Weihnachtsfest zu genießen.

Wer dagegen gute Rabatte mitnehmen will, sollte besser auf lukrative Angebote am Black Friday oder Cyber Monday bei Amazon einen Blick haben. (sthe)