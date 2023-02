Fiese Amazon-Betrugsmasche im Umlauf – Fallen Sie nicht auf die „Spoofing“-Täuschung herein

Eine neue Betrugsmasche zieht seine Kreise. Betrüger geben sich als Amazon-Mitarbeiter aus und wollen sensible Daten klauen. Daran erkennen Sie die Spoofing-Masche.

München – Gerade im digitalen Zeitalter ist es sehr einfach, auf Betrugsmaschen hereinzufallen. Es gibt die Phishing E-Mail, die Verbrauchern vorgeben, etwas gewonnen zu haben oder etwa angebliche Ebay-Käufer, die Verkäufer abzocken. Verbraucherschützer warnen regelmäßig vor neuen Betrugsmaschen. Diesmal ist der Fokus auf Amazon gerichtet. Immer häufiger erhalten Verbraucher Anrufe von Kriminellen, die sich als Mitarbeiter von Amazon ausgeben. Diese wollen sensible Daten der Kunden erhalten oder bitten die Angerufenen darum, eine Software auf ihrem Computer zu installieren.

Amazon-Betrugsmasche: Fallen Sie nicht auf vermeindliche Amazon-Mitarbeiter rein

Vor der neuen Spoofing-Masche warnte das österreichische Portal Watchlist Internet. Verbraucher werden auf ihrem Telefon von angeblichen Amazon-Mitarbeitern angerufen. Diese teilen am Telefon mit, dass es ein Problem mit dem Amazon-Konto gibt. Die Nummern sehen häufig echt aus. In der Realität kommen die Anrufe meisten aus einem Callcenter im Ausland. Die Anzeigen werden manipuliert. Diese Täuschung nennt sich auch „Spoofing“.

Bei dem Anruf werden Kunden aufgefordert, persönliche Daten zu teilen oder Zahlungen vorzunehmen. Das Portal berichtet zudem, dass in einigen Fällen Kunden aufgefordert werden, eine Fernwartungssoftware wie TeamViewer zu installieren. Damit können sich die Betrüger Zugriff auf die privaten Geräte verschaffen. Die Kriminellen begründen die Notwendigkeit der Software damit, dass sie dadurch den Kunden bei ihrem Problem besser helfen können.

Amazon-Betrugsmasche: Unternehmen wird Sie niemals nach sensiblen Daten fragen

Das Problem ist, dass die Gründe für den Anruf meist plausibel klingeln, „vor allem, wenn Sie tatsächlich ein Amazon-Paket erwarten“, so Watchlist Internet. Doch wenn Sie so einen Anruf erhalten, sollten Sie unbedingt auflegen. Betrügerische E-Mails oder Anrufe erkennen Sie daran, dass sensible Daten von Ihnen abgefragt werden.

Amazon wird Sie per E-Mail, Telefon oder SMS niemals auffordern, ihre Passwörter oder Bankdaten preiszugeben. Zudem fordert Sie das Unternehmen nie auf, unerwarteten Zahlungen durchzuführen oder Zahlungsinformationen zu aktualisieren, wie Amazon auf seiner Internetseite informiert. Und auch die Installation von Programmen, die einen Remotezugriff auf Ihr Gerät ermöglichen, wird Amazon nicht von Ihnen verlangen.

Auf Amazon-Betrugsmasche hereingefallen: Das können Sie jetzt tun

Wenn Sie auf die Betrüger hereingefallen sind, rät Watchlist Internet zum umgehenden Handeln. Haben Sie Bankdaten geteilt oder Zahlungen freigegeben? Dann melden Sie sich dringend bei Ihrer Bank. Die Mitarbeiter wissen, was in solchen Fällen zu tun ist. Wenn Sie Passwörter geteilt haben, sollten Sie diese schnell ändern. Installierte Programme müssen entfernen werden, damit Betrüger nicht mehr Schaden anrichten können.

Hegen Sie den Verdacht, dass die Betrüger eine Spionage-Software installiert haben, muss das Gerät neu aufgesetzt werden. Sie können den Fall an Amazon melden. Hierfür hat das Unternehmen eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die Sie Ihre Erfahrungen schicken können: stop-spoofing@amazon.com. In den meisten Fällen ist eine Anzeige bei der Polizei ratsam. (vk)