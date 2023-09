Amazon weitet Lebensmittel-Sortiment drastisch aus – Das müssen Verbraucher jetzt wissen

Von: Stella Henrich

Amazon greift mit dem Online-Verkauf seiner Eigenmarken den klassischen Handel an. Noch ist das Segment deutlich kleiner als das der Konkurrenz am Markt. Was bedeutet das für die Verbraucher?

Kassel ‒ Beim Online-Händler Amazon gibt es nichts, was es nicht gibt. Beinahe alle Gebrauchsgegenstände sind mit nur einem Klick bestellbar. Und wer seinen Computer, sein Telefon oder auch seine Unterwäsche beim Handelsriesen bestellt, macht möglicherweise auch noch einen kleinen Ausflug online zum Supermarkt tegut, um sich Rabatte auf bis zu 600 Produkte zu sichern.

Von Wurst, frischem Obst und Gemüse, über Backwaren bis hin zu Kaffeebohnen, Wein in der Box und Waschmittel Persil für die neue Unterhose - Amazon-Kunden werden eigentlich immer fündig beim Schoppen. Und für eine Liefergebühr von 3,99 Euro bis gar nichts kommt die Bestellung in kürzester Zeit direkt bis vor die Wohnungstür. Einfacher kann das Leben nun wahrlich nicht mehr werden. Doch das Geschäft mit den Waren des täglichen Bedarfs will der US-Großhändler nun offenbar nicht mehr allein den Supermärkten und Discountern wie Aldi und Lidl überlassen.

Amazon weitet Lebensmittel-Angebot aus: 500 Alltagsprodukte des täglichen Bedarfs gibt es bereits

Amazon biete in Deutschland immer mehr Waren des täglichen Bedarfs unter seiner Eigenmarke an und attackiere damit Aldi, Lidl und andere Händler, berichtet der Berliner Tagesspiegel. Das Angebot reiche von Pfeffer über Dosenmais, Kaffee und Konfitüre bis hin zu Duschgeld, Toilettenpapier und Rasierklingen. Insgesamt kommt der Händler dem Bericht zufolge auf inzwischen 500 Alltagsprodukte, die unter verschiedenen Eigenmarken angeboten werden. So etwas „Our Essentials by Amazon“.

Amazon greift mit seinen Eigenmarken den Handel an: Aldi, Lidl und Co bieten Verbrauchern bisher deutlich mehr Eigenmarkenprodukte im Sortiment an. (Screenshot) © Screentshot

Handelsexperte Kai Hudetz, Geschäftsführer des Handelsforschungsinstituts IFH Köln, glaubt an die Idee des Internetkonzerns, in das Eigenmarkengeschäft zu investieren. „Viele Verbraucher könnten durchaus auf die Idee kommen, Alltagsprodukte bei Amazon mit zu bestellen“, sagte der Experte dem Tagesspiegel. Das Unternehmen springt damit unverkennbar auf den Trend auf, in eigene Handelsmarken zu investieren und damit Markenherstellern Marktanteile wegzunehmen. Die Investition erfolgt natürlich nicht ohne Grund. Denn immer mehr Verbraucher greifen zu den billigeren Eigenmarken der Lebensmittelhändler. Ein Test zeigt: Die Produkte von Aldi, Lidl und Co können mit Markenartikeln mithalten. Discounter Aldi nahm sogar bereits eine bekannte Marke, wie Nivea aus dem Regal, um seine eigene Marke Lacura zu platzieren.

Amazon greift Aldi, Lidl und Co an: Eigenmarken-Sortiment deutlich kleiner - Lieferdienst für Prime-Kunden kostenlos

Werden Verbraucher also künftig ihre Artikel des täglichen Bedarfs beim Online-Riesen kaufen? Handelsexperte Hudetz hält dagegen: Verbraucher seien noch stark darauf konditioniert, Konsumgüter im stationären Handel zu kaufen. Doch dieses Verhalten ändere sich langsam. Bislang ist das Angebot mit 500 Eigenmarken im Vergleich zu Supermärkten und Discounter auch vergleichsweise bescheiden. Die Lebensmittelhändler haben bis zu 5000 Eigenmarkenprodukte im Sortiment.

Ein entscheidender Vorteil dagegen dürfte für viele Verbraucher sein, dass Amazon-Kunden die neuen Eigenmarken bundesweit und ohne Mindestbestellwert – oftmals einen Tag nach der Bestellung – ohne Gebühr geliefert bekämen, so der Tagesspiegel. Das gelte zumindest für Prime-Abonnenten. Nach Angaben des Handelsblatt nutzen rund die Hälfte der 41 Millionen Haushalte in Deutschland Prime. Aldi Süd hingegen liefert erst ab einem Bestellwert von 50 Euro die Waren kostenlos vor die Haustür. Rewe richtet sich bei der Liefergebühr nach Termin, Bestellwert und Postleitzahl. Das kann fast bis zu fünf Euro pro Einkauf ausmachen. Bei Edeka fallen fünf Euro Liefergebühr bei einem Mindestbestellwert von 25 Euro an. (sthe)