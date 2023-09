Kaufland-Aushang sorgt für Aufregung: „An die Leute, die nicht zu viel Geld haben“

In einer Kaufland-Filiale fand ein Kunde ein verlockendes Angebot für Tabak. Das Netz zweifelt allerdings an der Legalität des Aushangs.

München – Manche Dinge bleiben zeitlos. Denn auch, wenn der Inhalt dieser Supermarkt Geschichte schon ein bisschen zurückliegt, ändert das wenig bis gar nichts an dem skurrilen Kaufland-Aushang, der im Netz für einige Aufregung gesorgt hat.

Während eine Kaufland-Kundin beim Anblick eines Ei-Brötchens „bedient war“, hatte ein Kaufland-Kunde bereits zu Anfang des Jahres eine originelle Entdeckung der anderen Art gemacht. Und zwar auf einem „Ich biete/Ich suche“-Zettel an der Pinnwand, die sich meistens in der Nähe des Eingangs oder der Kassen finden lassen.

In einer Kaufland-Filiale hat jemand ein verlockendes Tabak-Angebot gemacht. © Twitter.com/Screenshot

Dort weckte ein Zettel das Interesse des Kaufland-Kunden besonders, der „an die Leute, die nicht zu viel Geld haben“ (Rentner, Hartz-IV-Empfänger) gerichtet war. Groß darüber stand: „Ich biete … Tabak.“ Wurde der Kaufland-Kunde deshalb hellhörig? Am Ende lässt sich nur darüber spekulieren, ob ihm der Kaufland-Zettel wegen des „verlockenden“ Angebots ins Auge gesprungen war.

Kaufland-Angebot erregt die Gemüter: Tabak-Angebot „ohne Teer und Chemikalien“

Das Angebot des unbekannten Gönners sorgte für ähnliche Irritationen wie das Jägerschnitzel mit Kartoffelrösti eines Edeka-Kunden. Der Kaufland-Aushang hingegen beinhaltete wohl aber nicht nur irgendein Kraut, sondern „Naturtabak von Naturtabakblättern ohne Teer und ohne Chemikalien.“ Fehlte eigentlich nur noch die Kennzeichnung „Bio“ auf dem Kaufland-Aushang. Anstrengen musste sich der Entdecker des Zettels, um die Schrift entziffern zu können.

Bei Ort trug der Zettelschreiber „HBS“ ein, was ein Hinweis auf Halberstadt sein könnte. Zumindest steht auf dem Nummernschild von Autos aus Halberstadt die Abkürzung HBS. Weitere Informationen finden sich nicht auf dem Zettel, der auf Twitter geteilt wurde. Es wird auch nicht klar, ob der bei Kaufland angebotene Tabak verschenkt oder verkauft wird.

Tabak-Angebot bei Kaufland löst Diskussion im Netz aus: „Kein Imperium aufbauen“

Im Netz kam es aufgrund des Angebotes zu Diskussionen. „Ich wünsche dem Anbieter, dass ihn keiner beim Finanzamt verpfeift … auch wenn‚ ohne Teer und Chemikalien‘ ähm, naja … geht halt nicht“, zweifelt eine Nutzerin die Legalität an. „Aber er oder sie wird damit ja wohl kein Imperium aufbauen“, ergänzt sie. Eine andere Userin schlägt in die gleiche Kerbe: „Und das so öffentlich angegeben, okay“, schreibt sie. Sie frage sich, ob darauf nicht Steuern zu zahlen seien.

Ein anderer ist sich nicht sicher, ob man privat angebauten Tabak verkaufen darf, verbessert sich dann aber. „Von ‚verkaufen‘ steht da nichts.“ Offen bleibt auch Monate danach noch, ob der Mann das Angebot auf dem Kaufland-Aushang wirklich angenommen hat oder sich irgendjemand anderes auf den Aushang gemeldet hat. Ähnlich sieht es bei dem bizarren Kaufland-Aushang aus, bei dem ein „diskreter“ Mann „Kuschelmaus mit kleiner OW“ sucht.