Anti-Staub-Spray mit nur vier Hausmitteln selbst herstellen – so geht‘s

Von: Romina Kunze

Kaum gewischt, taucht er schon wieder auf: Hausstaub. Doch mit einem selbstgemachten Putzmittel wird man die lästigen grauen Körner einfach und langfristig los.

Kassel – Hausstaub ist nicht nur für Allergiker unschön und lästig – er lässt sich aber leider nicht vermeiden. Oder doch? Mit ein paar Kniffen kann man den grauen, schmutzigen Körnchen Herr werden und sie langfristig aus dem Haushalt verbannen. Dafür braucht es nicht einmal ein teures Putzmittel. Ein effektives Anti-Staub-Spray kann nämlich jeder ganz leicht selbst herstellen, wie hna.de berichtet.

Alles, was es für das Do-it-Yourself-Spray braucht, sind vier simple Hausmittel. Das spart nicht nur Geld und ist umweltfreundlicher als die meist chemischen Putzmittel, die es zu kaufen gibt, sondern wirkt zudem antistatisch aufgrund der darin natürlich enthaltenden Tenside. Die kommen auch in den meisten chemischen Reinigungsmittel als künstliche Substanz vor und sorgen laut dem Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel dafür, dass die Oberflächenspannung eines Gegenstandes herabgesetzt wird. So werden die Staubkörner also weniger angezogen und sammeln sich weitaus seltener an.

Beim Staubwischen immer alle Gegenstände wegräumen – so wird die Wohnung überall blitzblank. © Westend61/Imago

Anti-Staub-Spray selbst herstellen: Diese Hausmittel brauchen Sie dafür

Haushalts-Experten raten dazu, mindestens einmal die Woche in der Wohnung Staub zu wischen. Man kann sich noch so sehr daran halten und dennoch: Spätestens wenn die Sonne rauskommt und Licht in die Wohnung wirft, sieht man nicht nur jeden Fleck auf dem Fenster, sondern auch jedes (neue) Staubkorn auf dem Boden und den Möbeln ganz genau.

Das mit vier Hausmitteln selbst gemischte Anti-Staub-Spray kann dabei helfen, die lästigen Staubkörner für einen längeren Zeitraum loszuwerden, berichtet Online-Verbrauchermagazin Utopia. Für das Spray braucht man Folgendes:

250 ml Wasser (am besten destilliert, um Kalkflecken zu vermeiden)

60 ml Essigessenz (idealerweise klarer, weißer Essig)

4 Tropfen ätherisches Zitronen-Öl

1 TL Speiseöl und ½ TL flüssiges Spülmittel

Vor allem Essig ist ein natürliches Wundermittel im Haushalt und kann vielfältig eingesetzt werden. Doch wider so mancher Haushaltsmythen gehört Essig aus gutem Grund nicht in die Waschmaschine. Auch ein effektives Reinigungsmittel für Fenster und Fensterrahmen lässt sich mit einigen dieser Zutaten mixen.

Effektiv Staub bekämpfen mit Hausmitteln: Ökotest rät: „Erst saugen, dann wischen“

Für das Anti-Staub-Spray die verschiedenen Hausmittel einfach zusammen in eine leere Sprühflasche geben. Wichtig: Vor jeder Nutzung kräftig schütteln! Damit sich das Wasser und die dickflüssigeren Öl-Essenzen gut vermengen, so der Rat des Onlinemagazins Utopia.

Dann die gewünschte Oberfläche damit einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Ökotest empfiehlt zusätzlich zu Mopp und Lappen auch den Staubsauger in die Hand zunehmen. Die Devise: „Erst saugen, dann wischen.“ So vermeide man, dass beim Durchqueren des gerade frisch geputzten Zimmers erneut Staub durch einen selbst aufgewirbelt wird.