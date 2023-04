Erbschaftsregeln und Adoption: Sind adoptierte Kinder erbberechtigt?

Von: Carina Blumenroth

Es kann viele verschiedene Gründe geben, warum Kinder adoptiert werden. Wenn dies geschieht, gehören Adoptierte rechtlich der Adoptivfamilie an. Doch wie sieht das im Erbrecht aus?

Hamburg – Im Jahr 2021 lebten rund 210 000 junge Kinder und Jugendliche in Heimen oder Pflegefamilien, das geht auf Informationen des Statistischen Bundesamts (DESTATIS) hervor. Weltweit sind es noch viel mehr Kinder. Einige Kinder werden adoptiert und bekommen somit die Chance auf eine neue Familie, bei der es ihnen besser gehen kann. Rein rechtlich gehört die adoptierte Person dann zu der neuen Familie. Doch gilt das auch für das Erbrecht?

Erbrecht und Adoption: Gibt es zwischen leiblichen und adoptierten Kindern Unterschiede?

Wenn Menschen adoptiert werden, sieht das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) eine vollständige Annahme und Aufnahme in die Adoptivfamilie vor. Dies bedeutet, dass die rechtliche Verwurzelung mit der Ursprungsfamilie komplett getrennt wird. Adoptierte haben demnach für ihre Ursprungsfamilie keine Pflichten mehr, sind dort allerdings auch nicht erbberechtigt. Ist die Person bei der Adoption noch minderjährig, erstreckt sich das Erbrecht auch auf die weiteren Verwandten, wie Tanten, Onkel oder Großeltern. Informieren Sie sich rechtzeitig, wenn Sie einen Erbstreit vermeiden wollen.

Adoptierte und leibliche Kinder haben vor dem Gesetz die gleichen Rechte, informiert das Portal Anwalt.org. Das bedeutet, dass alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Ebenso haben adoptierte und leibliche Kinder den gleichen Anspruch auf das Erbe und sind in der Rangfolge gleichgestellt.

Erbe bei Adoption eines Erwachsenen: Nur bei Adoptiveltern erbberechtigt

Es kommt auch vor, dass Menschen noch im Erwachsenenalter adoptiert werden. In diesem Fall besteht auch ein Erbrecht, dieses erstreckt sich allerdings nur auf die Annehmenden. In diesem Fall dementsprechend auf die Menschen, die jemanden adoptiert haben. Weitere Anverwandte, wie Großeltern oder Tanten und Onkel sind davon ausgenommen. Wer nicht will, dass Adoptivkinder erben, sollte diese enterben, dann besteht allerdings Anspruch auf einen Pflichtteil.

Mit der Adoption die Erbschaftssteuer umgehen?

Wenn man eine volljährige Person adoptieren will, gelten andere Voraussetzungen als bei Minderjährigen. Das BGB sieht vor, dass die Adoption „sittlich gerechtfertigt“ sein muss. Dies sei dann gegeben, wenn zwischen den Personen eine Eltern-Kind-Beziehung bestehe oder zu erwarten sei, dass sich diese einstelle. Im Fokus muss demnach eine starke Beziehung zueinander stehen. Wenn die gegeben ist, gehen damit laut erbrecht-ratgeber.de steuerliche Vorteile einher:

Verwandtschaftsverhältnis Steuerklasse Freibetrag Eltern, Kind (adoptiert oder leiblich) Steuerklasse I Freibetrag 400.000 Euro Onkel/Tante, Neffe/Nichte Steuerklasse II Freibetrag 20.000 Euro

Werden volljährige Menschen adoptiert, hört das Gericht regelmäßig alle Beteiligten an, damit überprüft werden kann, ob die Adoption „sittlich gerechtfertigt“ ist. (cbl)