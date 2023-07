„Also ist das jetzt meiner“: Zettel in Penny-Filiale aufgetaucht – Kunden belächeln Supermarkt-Anweisung

Der Einkaufswagen-Klau macht Supermarktketten und Discountern immer mehr zu schaffen. Auf Reddit sorgt ein Kundenhinweis von Penny für regen Gesprächsstoff.

Berlin – Einkaufswagen im Supermarkt oder Discounter sind für die meisten Kunden beim Einkaufen essenziell, gerade wenn größere Einkäufe erledigt werden müssen. Doch immer wieder kommt es vor, dass die Stahl-Transporter mal „kurz ausgeliehen“ werden, um die Besorgungen schnell bequem nach Hause zu bringen, sie für einen Umzug oder andere Dinge zweckentfremdet werden – Am Ende aber selten wieder den Weg zurückfinden. Kürzlich sorgten die Einkaufswagen bei Anwohnern für Aufmerksamkeit und ein Facebook-User gab Penny und Lidl einen wichtigen Tipp.

Der Einkaufswagen-Klau ist ein großes Problem für Supermärkte wie Rewe und Edeka sowie Discounter wie Aldi, Lidl & Co. Rund sechs Millionen Einkaufswagen sind laut Bericht der Neuen Westfälischen täglich in Deutschland im Einsatz. Nach Schätzungen des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE) werden pro Jahr deutschlandweit etwa 100.000 Einkaufswagen entwendet, eine Schwundrate von gut zwei Prozent. Ein Einkaufswagen kostet in der Regel zwischen 120 und 200 Euro. Sein Verschwinden hingegen kostet die Unternehmen mehrere Millionen Euro. Auch Penny hat mit der regelmäßigen Entwendung der praktischen Gefährte zu kämpfen und bittet in einer Notiz Kunden eindringlich, die Einkaufswagen wieder zurückzubringen. Auf Reddit sorgte nun dieser Hinweis bei den Nutzern zum Teil für Belustigung.

Einkaufswagen-Klau: Penny-Hinweis sorgt für Belustigung auf Reddit

„Es wäre sehr lieb von Ihnen, wenn Sie die Einkaufswagen, die Sie mit nach Hause nehmen, um Ihren Einkauf zu transportieren oder Ihren Umzug zu erledigen oder anderweitig verwenden, auch mal wiederbringen!“, schreibt die Penny-Filiale in der Kundennotiz. In welcher Filiale der Aushang fotografiert wurde, ist nicht bekannt. In der Online-Community Reddit postete ein Redditor in dem Forum „aber BitteLaminiert“, ein Ort für lustige Zettel, Briefe und schriftliche Interaktion im Alltag, ein Bild von der Penny-Notiz mit dem Titel „Gittertiere auch mal wiederbringen“ und löste gleich zahlreiche Kommentare anderer User aus:

„Ich dachte, die Dinger sind für einen Euro zu haben. Ich hab den Euro reingesteckt, also ist das jetzt meiner. Ganz klassischer Handel Ware(nkorb) gegen Geld“.

„So wie ich den Text verstehe, ist der Penny sogar damit einverstanden, dass man den Wagen mit nach Hause nimmt, solange man diesen nur (irgendwann) zurückbringt“.

„Einen Euro Pfand, damit du fremdes Eigentum (circa 250 Euro) benutzten darfst“.

„Ich erzähle dir ein Geheimnis: Die meisten kann man sogar für 50 Cent „kaufen“. Und es funktioniert manchmal sogar mit einem Plastikchip. Von mir könnt ihr noch lernen wie man reich wird“.

„Hervorragend als Grill zu verwenden“.

Einkaufswagen-Klau verhindern: auch Aldi nutzt zum Teil „Wegfahrsperren“

Es gibt aber auch Reddit-Nutzer, die von Einkaufswagen berichten, die eine Blockade haben und damit einen Klau erschweren beziehungsweise verhindern können: „Bei uns wurde dem ein Ende gesetzt, mit irgendwelchen „Bluetooth-Schranken“ an der Ausfahrt, welche die Räder blockieren“, schreibt ein User. „Beim örtlichen Kaufland ist da extra eine Bremse angebaut, dass man die Gittertiere nicht aus dem Laden schieben kann“, berichtet ein anderer User.

Auch Aldi nutzt seit einigen Jahren die sogenannte Wegfahrsperre. Allerdings auch nicht flächendeckend, wie Aldi Süd gegenüber inFranken.de mitteilt. Hierbei befinden sich an der Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz Magnetstreifen im Boden. Fährt man mit dem Einkaufswagen darüber, blockieren die Räder.

Ein Einkaufswagen-Klau kann mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden

Wer einen Einkaufswagen zwar vom Gelände des Supermarktes entwendet, ihn jedoch zügig wieder zurückbringt, hat, wie das Online-Nachrichtenportal schreibt, noch keinen Diebstahl begangen. Hierbei spricht das deutsche Recht lediglich von einer Gebrauchsanmaßung. Im Regelfall bleibt dies straffrei. Kommt es jedoch zu einer Anzeige, droht bei einer Verurteilung eine Geldstrafe.

Anders sieht es hingegen bei einem Diebstahl aus. Das kann laut §242 des Strafgesetzbuches im schlimmsten Fall sogar zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren führen. Der Versuch der Entwendung ist ebenfalls strafbar. Das leichtsinnige Mitnehmen der Einkaufswagen, ohne ihn anschließend wiederzubringen, ist in jedem Fall abzuraten. (Vivian Werg)