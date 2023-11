„Kann unmöglich rechtens sein“: Anwohner ärgern sich über „legalisiertes Gehwegparken“

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Viele Menschen regen sich über schlecht oder falsch geparkte Autos auf. Auf Reddit konnte ein Nutzer eine Parkmöglichkeit gar nicht fassen.

Krefeld – In den sozialen Medien tauchen immer wieder Fotos von kuriosen Alltagssituationen auf. Manchmal geht es dabei um lustige Vorfälle. Etwa im Fall einer Hündin, die von der Türklingel überrascht wird. In anderen Fällen werden Dinge festgehalten, die für Ärger oder Verwirrung sorgen. So konnte ein Reddit-User nicht glauben, dass ein bestimmtes Einparkmanöver eines Autofahrers wirklich legal sein kann.

Reddit-Nutzer verwundert über „legalisiertes Gehwegparken“

Auf X (ehemals Twitter), Instagram und Reddit werden laufend Fotos von Strafzetteln hochgeladen, die Autofahrer ihrer Ansicht nach ohne Grund erhalten hätten. Besonders beliebt ist das Teilen der Wut über angebliches Falschparken auf Supermarkt-Parkplätzen, das durchaus teuer werden kann. Ein Reddit-Nutzer aus Krefeld teilte jetzt ein Foto auf Reddit, auf dem ein Parkplatz an der Straße zu sehen war. Das Problem dabei: Der Parkplatz ließ nur wenig Platz für Fußgänger.

Über die Hälfte des Gehweges war laut eingezeichneter Linie für das Parken von Autos reserviert. Den Fußgängern blieb kein Meter Platz, um sich an den Autos vorbeizubewegen. Auf einem zweiten Schnappschuss war zu sehen, dass zusätzlich noch Mülltonnen den Weg für Fußgänger versperrten, einige Autofahrer parkten ihren Pkw außerdem noch weiter als erlaubt auf dem Gehweg. „Das kann doch unmöglich rechtens sein: Legalisiertes Gehwegparken in Krefeld. Restbreite des Gehweges...ach, vergesst es“, schrieb der Reddit-User zu seinen Fotos.

Ein Anwohner postete eine kuriose Parksituation auf Reddit: „Kann doch unmöglich rechtens sein“, befand der Krefelder. © Screenshot/Reddit

Reddit-User fühlen mit dem Krefelder: „Würde einfach auf der Straße laufen“

Andere Reddit-Nutzer konnten die Verzweiflung des Fotografen mehr als nachvollziehen. Einer fragte erstaunt: „Krefeld ist doch dieses Modellprojekt ‚autofreie Innenstadt‘?“ Ein anderer sagte dazu, dass das „nur so ist, weil die Straßen dort zu schlecht für Autos sind.“ Auch ein weiterer User gab an, dass es „bei mir auch zwei, drei Ecken gibt. Ich hab gehört, da kann man irgendeinem Amt ne Mail schreiben, dass die das noch mal neu beurteilen sollen, ob das den aktuellen Standards entspricht.“

Die dargestellten Parkpositionen scheint es jedoch nicht nur in Krefeld zu geben. „Willkommen in Mannheim, hier ist es ebenso.“ Ein User hätte eine simple, aber nicht ratsame und durchaus gefährliche Lösung: „Ich würde einfach auf der Straße laufen.“ In den Kommentaren postete der Fotograf noch ein weiteres Bild und zeigte dort, wie wenig Platz wirklich zwischen Häuserwand und Autos ist – auf die Fußgänger wurde bei dem Platz keine Rücksicht genommen.

Ein anderer Autofahrer fand einen ganz besonderen Parkplatz – er „parkte“ auf einem anderen Auto.