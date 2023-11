„Entfernen Sie sofort Ihren Zettel“: Anwohner kontert frechen „Park-Hinweis“ des Nachbarn

Von: Robin Dittrich

Falschparker müssen in der Regel mit teils saftigen Bußgeldern rechnen. Werden die nicht verhängt, fühlen sich Anwohner oft zum Aushilfs-Ordnungsamt befördert.

München – Bei immer weiter steigenden Preisen auf öffentlichen Parkplätzen sparen sich einige Autofahrer die Gebühren. Stellen sie ihr Auto dann aber auf unerlaubten Plätzen wie einem Privatgrundstück ab, werden Anwohner oftmals tätig.

Zettel auf der Windschutzscheibe am Auto geht auf Reddit viral

In den sozialen Medien und Netzwerken tauchen immer wieder Schnappschüsse frustrierter Autofahrer auf. Dabei handelt es sich oftmals um Strafzettel, die die Pkw-Führer ihrer Meinung nach zu Unrecht erhalten haben. Sie werden zu einer teils hohen Zahlung von Bußgeld aufgefordert, weil sie beispielsweise zu lange oder ohne Parkscheibe auf einem Supermarkt-Parkplatz gestanden haben. Auch das unerlaubte Parken auf Privatgrundstücken kann überaus teuer werden.

Dennoch stellte sich ein Autofahrer auf einen Parkplatz, obwohl er es – zumindest laut der Einschätzung eines Anwohners – nicht durfte. Dieser sah das parkende Auto und klemmte prompt einen geschriebenen Zettel hinter den Scheibenwischer. „Warnung! Sie parken hier unberechtigt auf einem Privatgrundstück! Gegenüber, auf der anderen Straßenseite befindet sich ein öffentlicher Parkplatz“, schrieb er darauf. Dann folgte die unmissverständliche Aufforderung: „Entfernen Sie sofort Ihr Fahrzeug!“

Autofahrer rechtfertigt sein vermeintliches Falschparken auf Reddit

Der betroffene Autofahrer zeigte sich überaus erstaunt über den Zettel. Er hinterließ in der Folge einen eigenen Zettel hinter seiner Windschutzscheibe. Darauf ist zu lesen: „Hinweis! Hallo, dieser Parkplatz ist für Mieter des Hauses und ich bin Mieter. Entfernen Sie sofort Ihren Zettel! Viele Grüße Ihr Nachbar.“ Was der Autofahrer in seinem Reddit-Post ebenfalls kritisierte: „Platzwart hat vergessen zu laminieren.“ Die in vielen deutschen Subreddits geposteten Zettel gelten laut der Community gemeinhin nur als gültig, wenn sie laminiert und unterschrieben sind.

Auch die meisten Reddit-Nutzer in den Kommentaren sind davon überzeugt, dass „laminierte Zettel einfach deutlich aussagekräftiger sind.“ Mehr als 150 Kommentare sammeln sich unter dem Post (Stand: 23. November 2023). Für die anderen Nutzer war der laminierte Zettel hinter der Windschutzscheibe ebenfalls die „beste Reaktion.“ „Sehr deutsch gekontert“, lobte einer die Reaktion. Und der Autofahrer scheint mit seinem laminierten Zettel Erfolg gehabt zu haben. Er teilt in den Kommentaren ein Update: „Der Zettel ist weg. Vorläufiger Sieg!“ Eine DHL-Kundin schrieb einen Zettel an den Paketboten. Die Antwort des Boten veröffentlichte sie ebenfalls aus Social Media.