Wird Apfelsaft bald zur Mangelware? Die Fruchtsaft-Industrie warnt

Von: Teresa Toth

Droht im kommenden Jahr gähnende Leere im Apfelsaft-Regal? © Martin Schutt/dpa

Der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie warnt vor einer drohenden Apfelsaft-Knappheit. Die Apfelernte in Deutschland hat sich aus mehreren Gründen halbiert.

Bremen – Verbraucher in Deutschland mussten sich mit der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine zwangsläufig daran anpassen, dass bestimmte Artikel ausverkauft sind. Zunächst war Toilettenpapier Mangelware, dann war Mehl knapp und zuletzt waren einige Pflanzenöle von Lieferengpässen betroffen. Apfelsaft dagegen stand bislang immer in ausreichender Menge zur Verfügung. Das könnte sich jedoch in den nächsten Monaten ändern.

Apfelsaft könnte knapp werden: VdF warnt vor Ernteeinbruch

Am Dienstag (17. Oktober) veröffentlichte der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) eine alarmierende Meldung: „Nach den uns aktuell vorliegenden Ernteergebnissen wurde gegenüber der Vergleichswoche 2022 bislang nur die Hälfte der Apfelmenge gekeltert“, so Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des VdF. Daher könnte Apfelsaft bald knapp werden. Die Ursachen für das, was Heitlinger als „schwierige Situation“ bezeichnet, sind divers.

Die trockenen Sommer der vergangenen drei Jahre tragen einen Teil der Schuld. Sie hätten dazu geführt, dass die Erntemengen der Streuobstwiesen drastisch gesunken sind. Eine Situation, die sich in den nächsten Jahren durch die zunehmenden Hitzerekorde in Europa noch verschärfen könnte. Im Juli prognostizierte der Verband eine Ernte von 300.000 Tonnen Streuobst für dieses Jahr. Es sei jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese Zahl nicht erreicht wird.

Apfelsaft bald Mangelware? Schwaches Erntejahr ebenfalls verantwortlich

Ein weiterer erschwerender Aspekt ist die sogenannte Alternanz. Alternanz bezeichnet den zweijährigen Zyklus von Ertragsänderungen bei Reben und Obstbäumen, der insbesondere Kulturäpfel und -Birnen betrifft. In den wechselnden Jahren mit hoher und niedriger Ernte sei dieses Jahr ein Jahr mit geringer Ernte, so der VdF-Vorsitzende. Die Folge seien deutschlandweit kleinere Erntemengen.

Die Gründe für den drohenden Apfelsaft-Mangel auf einen Blick:

Trockene Sommer der vergangenen drei Jahre

der vergangenen drei Jahre Schwaches Erntejahr entsprechend der Alternanz

Weniger aussortiertes Tafelobst

Im Sommer 2024 könnte sich die schlechte Ernte im Supermarktregal bemerkbar machen

Die Fruchtsafthersteller finden auch auf dem Tafelobstmarkt keine Abhilfe. Der Absatz von Tafeläpfeln auf dem Frischmarkt sei sehr stark, da es keine Überschüsse an Lageräpfeln gebe, die den Markt überfluten. „Aus diesem Grund ist die Aussortierung für die Fruchtsafthersteller aus der Tafelware geringer als üblich, und die Preise zogen auch hier an“, so Heitlinger. In den letzten Jahren konnten die Fruchtsafthersteller darauf zählen, Tafelobst kostengünstig zu erwerben und für ihre Saftproduktion zu nutzen.

Die angespannte Situation in der Saftproduktion wird sich jedoch in diesem Jahr noch nicht bemerkbar machen. Laut Heitlinger könnte Apfelsaft erst ab Juli 2024 knapp werden. Mit dem fehlenden Angebot könnten dann jedoch auch die Preise für Fruchtsäfte steigen. (tt/dpa)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.