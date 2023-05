2000 Euro für Apfeltaschen? „Unglaublich“ – Preis an der Kasse überrascht Lidl-Kunden

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Ein Lidl-Kunde will seinen Einkauf an der Kasse zahlen und staunt nicht schlecht über den vierstelligen Betrag. Amüsiert teilte er seinen Fund auf Facebook.

Lörrach – Ob verwirrende Rechtschreibfehler oder seltsame Entdeckungen in der Chipstüte – im Supermarkt erleben Kunden hin und wieder kuriose Überraschungen. So entdeckte ein Mann in den Niederlanden ein ungewöhnliches Supermarkt-Produkt.

Jetzt staunte aber auch ein Lidl-Kunde nicht schlecht, als er ein paar Produkte an der Discounter-Kasse zahlen wollte. Der gesamte Einkauf sollte mehr als 2000 Euro kosten – und das für sieben Teile. Sein Erlebnis teilte der Mann kurzerhand im Netz.

Mehr als 2000 Euro für Lidl-Einkauf? Preis-Fehler überrascht Kunden

Eingekauft hatte der Mann laut eigenen Angaben in einer Lidl-Filiale in Lörrach im Südwesten Baden-Württembergs. Auf der Einkaufsliste standen neben Räucherlachs und Toilettenpapier auch Kefir sowie Gebäck aus der Selbstbedienungs-Abteilung. Allerdings stellte der Kunde an der Kasse fest, „dass die Preise doch gestiegen sind“, schrieb er am Freitag (5. Mai) bei Facebook.

Schließlich lag die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt im April 2023 voraussichtlich bei 7,2 Prozent. Im April seien die Preise für Lebensmittel im Vergleich zum Vorjahresmonat „überdurchschnittlich“ gestiegen, hieß es. Doch der Preis, der für den Einkauf angezeigt wurde, überstieg dies um ein Vielfaches. Satte 2000 Euro sollte der Lidl-Kunde laut Kassenanzeige für zwei Apfeltaschen hinblättern – jeweils 1000 Euro pro Stück. „Schaut Euch mal an, was man für Apfeltasche bezahlen muss…unglaublich!“

„Unglaublich“ – Preis-Fehler für Apfeltaschen bei Lidl überrascht Kunden

Die Inflation infolge des Ukraine-Krieges war allerdings nicht für den horrenden Preis bei Lidl verantwortlich sein. Denn schnell stellte sich laut Angaben des Kunden heraus, dass es sich um einen Software-Fehler gehandelt habe, hieß es im Facebook-Beitrag. Der Preis sei innerhalb weniger Sekunden korrigiert worden.

Pfeifen Sie auf das MHD: So erkennen Sie, ob ein Lebensmittel verdorben ist Fotostrecke ansehen

Der Preis-Fauxpas sorgte für Reaktionen bei der Facebook-Community. „Ich steige in den Apfeltaschenmarkt ein“, scherzte ein Nutzer. „Naja, sind ja auch 2 Stück“, kommentierte ein anderer. „Ist die alte PLU Nummer, da wollte der Filialleiter mal sehen wer noch die alte Nummer verwendet“, schrieb eine Facebook-Nutzerin.

Doch das ist nicht der erste Fund mit einem Preis-Fehler: 169,92 Euro für eine Dose Pepsi sorgten bei einem Kaufland-Kunden für Verwirrung. Preis-Fehler können aber auch in die andere Richtungen gehen: Ein Kaufland-Kunde entdeckte auf seinem Kassenbon einen Artikel für 1 Cent – und deckte sich größer ein. (kas)