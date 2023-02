Falsches Medikament gekauft: Geht jetzt noch ein Umtausch in der Apotheke? Antwort steht am Kassenbon

Von: Christoph Gschoßmann

In einer Apotheke ist es kaum möglich, gekaufte Medikamente umzutauschen. © Nina Janeckova/Imago

Es passiert manchmal einfach: Man kauft das falsche Produkt. Oft kann man es einfach umtauschen. Nicht so jedoch bei Arzneimitteln aus der Apotheke.

München – Egal ob Nasenspray, Schmerzmittel oder Hustensaft: Es kann passieren, dass man das falsche Arzneimittel aus der Apotheke mitnimmt. Um sicherzugehen, will man eigentlich sofort umtauschen. Doch mit Produkten aus der Apotheke verhält es sich anders als mit anderen Verbrauchsgütern, denn: Auch wenn Sie noch nicht einmal die Verpackung geöffnet haben, können Sie es nicht umtauschen. Darauf weist die Zeitschrift „Baby und Familie“ (Heft 2/2023) hin.

Der Grund ist nachvollziehbar: Der Apotheker oder die Apothekerin könnte nicht garantieren, dass es in der Zwischenzeit vom Verbraucher sachgerecht gelagert wurde. Bei vielen Medikamenten ist dies aber sehr wichtig. Bringt jemand zum Beispiel nach ein paar Stunden ein Nasenspray zurück, könnte es bei 40 Grad im Auto gelegen und Schaden genommen haben, auch wenn das von außen nicht zu erkennen wäre. Um auf Nummer sicher zu gehen, sind also Arzneimittel vom Umtausch ausgeschlossen. So steht es auch auf den Kassenbons der Geschäfte: „Arzneimittel sind vom Umtausch ausgeschlossen“.

Bei Kosmetika sieht es anders aus – doch auch hier besteht keine Verpflichtung

Man kann auf die Kulanz von Apotheken hoffen – doch selbst wenn sie das Produkt zurücknehmen, müssen sie es eigentlich vernichten. Nur unter bestimmten Voraussetzungen kann es laut § 20 Rahmenvertrag zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkasse und dem Deutschen Apothekerverband noch einmal verkauft werden – wenn die Chargenbezeichnung von Packungsinhalt wie Blistern und der Umverpackung identisch ist. Auch dazu besteht jedoch keine Verpflichtung für den Apotheker oder die Apothekerin.

Anders verhält es sich dagegen bei Kosmetika. Hier sind Apotheken zwar auch nicht dazu verpflichtet, einen Umtausch durchzuführen, rein rechtlich dürften sie Beauty-Produkte aber zurücknehmen.