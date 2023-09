Unzählige Apotheken machen Mittwoch für drei Stunden zu – Was Karl Lauterbach damit zu tun hat

Von: Julia Volkenand

Wer ein Medikament braucht, sollte die Uhr im Blick behalten: Drei Stunden lang werden in Deutschland unzählige Apotheken ihre Türen schließen. Das steckt dahinter.

Düsseldorf – Am Mittwoch (27. September) werden voraussichtlich jede Menge Apotheken in Deutschland ihre Türen für drei Stunden schließen. Kunden müssen dann warten oder auf eine andere Apotheke ausweichen. Der Grund? Der Deutsche Apothekertag 2023 findet vom 27. bis 29. September in Düsseldorf statt.

Mit von der Partie ist auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, zumindest per Videoschalte. Er hält bei der Eröffnung der Veranstaltung laut Apothekerverband eine Rede im Livestream, bevor dann um 16 Uhr die Hauptversammlung losgeht.

Etliche Apotheken am Mittwoch drei Stunden lang geschlossen – auch aus Protest

Diesen Anlass wollen Apotheker zum Protest nutzen, berichtet rtl.de. Konkret werden die Apotheken wohl zwischen 13 und 16 Uhr schließen. „Die Landesapothekerverbände haben die Apothekenteams dazu aufgerufen, am Nachmittag des 27. September ihre Türen zu schließen, damit sie die für sie so wichtige Rede des Ministers live im Internet verfolgen können“, begründet beispielsweise Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Die Grundversorgung solle dabei durch Notfallapotheken gesichert werden, also wie an Sonn- und Feiertagen.

Bereits in der Vergangenheit blieben etliche Apotheken geschlossen. Protest stehe dieses Mal nicht im Vordergrund, sei aber auch ein Grund für die rund dreistündige Schließung, heißt es. (Symbolfoto) © Imago

Apotheken-Streik am Mittwoch: Darum geht es

„Wenn wir auf unsere Fragen zur Zukunft der Arzneimittelversorgung weiterhin keine tragfähigen Antworten erhalten, wird es noch in diesem Herbst eine erneute, groß angelegte Protestwelle der Apotheken geben“, so Overwiening. Besonders die Honorare bemängeln Apotheker, das letzte Mal wurde das Fixhonorar 2013 angepasst. Die Kosten sind aber seitdem stetig gestiegen.

Immer mehr Apotheken können den Betrieb nicht aufrechterhalten und schließen. Um dem entgegenzuwirken, soll die Pauschale von 8,35 Euro pro rezeptpflichtigem Medikament auf 12 Euro erhöht werden, so die Forderung des Apothekerverbands. Man müsse sie auch künftig regelmäßig an die Kosten anpassen. Zuletzt protestierten Apotheken im Juni gegen die Einsparungen. (jv)