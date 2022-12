Apple hilft Regime: Der Technologie-Konzern schränkt AirDrop-Funktion in China ein

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Apple hat mit einem neuen Update die „AirDrop“-Funktion auf chinesischen Geräten eingeschränkt. Das hat Folgen für die, die gegen die Maßnahmen der chinesischen Regierung demonstrieren.

München/Peking - In China gehen die Menschen seit Tagen auf die Straßen, um gegen die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung zu demonstrieren. Während in vielen Teilen der Welt das Leben mit dem Corona-Virus zur Normalität geworden ist, werden in China bei den kleinsten Ausbrüchen Wohnblöcke abgesperrt. Apple sorgte mit einem neuen Update dafür, dass die Informationsverbreitung, die für die Demonstrierenden eine große Bedeutung hat, eingeschränkt wird. Damit unterstützt der Tech-Riese die autokratische Regierung.

Apple: Technologie-Riese schränkt AirDrop-Funktion in China ein

Die chinesische Regierung geht mit Gewalt und Zensur gegen die Demonstrierenden vor und unterdrückt die Proteste. Videos und Bilder der Ausschreitungen gehen durch das ganze Land. Doch der Staat drosselt das Internet, damit das Teilen der Daten schwerer wird und sich die Menschen schlechter vernetzen können. Daher teilen viele Apple-Produkte-Besitzer Inhalte über die AirDrop-Funktion. Bei gedrosseltem Internet und mangelnden freien sozialen Medien wurde die Apple-Funktion zu einer geeigneten Alternative.

Menschen stehen in einem Apple-Store. © Liau Chung-Ren/dpa

Die AirDrop-Funktion bietet Apple-Nutzern eine Möglichkeit, Bilder, Videos oder Dokumente zwischen den Apple-Geräten miteinander zu teilen. Doch mit dem Update iOS 16.1.1 wurde die Nutzungsdauer von AirDrop eingeschränkt, wie Bloomberg Anfang November berichtete. Genauer gesagt muss die AirDrop-Funktion alle zehn Minuten erneut aktiviert werden. Dies betrifft nur die Datenübertragung von Geräten, die nicht als eigene Kontakte eingespeichert sind. Nach den zehn Minuten können die Apple-Nutzer nur noch Daten von Kontakten bekommen.

Apple: Eingeschränkte AirDrop-Funktion nur in China

Der Erhalt von Videos, die die Proteste zeigen oder von Demonstrationsterminen werden damit deutlich erschwert. Der Clou: Die neue Zehn-Minuten-Aktivierung wurde nur auf in China gekaufte Apple-Produkte draufgeladen. In der Beschreibung hieß es, dass das Update „Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates“ beinhalte, wie The Guardian schrieb. Apple äußerte sich zunächst nicht zu der eingeschränkten AirDrop-Funktion in China. Das Unternehmen plant jedoch, die neue AirDrop-Funktion in dem kommenden Jahr global auszuweiten.

Apple wird nicht zum ersten Mal vorgeworfen, ein autokratisches Regime zu unterstützen. Im Jahr 2019 hat Apple das Emoji der taiwanesische Flagge für Nutzer in Hongkong ausgeblendet. Außerdem hat Apple Apps für eine VPN-Nutzung gelöscht. Gerade VPN-Nutzungen sind in autokratischen Staaten besonders wichtig, um an zensurfreie Medien heranzukommen.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (vk)