Mit nächstem Update: Apple bringt genialen Diebstahl-Schutz für iPhones raus

Von: Anna-Lena Kiegerl

Im neuen Apple Betriebssystem iOS 17.3 soll es eine neue Funktion geben, um Gerät und Daten besser vor Diebstahl zu schützen. So aktivieren Sie das kostenlose Feature.

Kassel – Mit jedem neuen iPhone und jeder neuen Betriebsversion gibt es neue, nützliche Funktionen, die die Bedienung des Smartphones einfacher und sicherer machen sollen. Erst vor kurzem erschien das neue iPhone 15. Mit dem Launch des neuen iOS Update 17.3 steht auch eine neue Funktion vor der Tür, die gegen Diebstahl vorgehen soll. Aber wie funktioniert das Feature und wie aktiviert man es auf dem Smartphone?

Intensivierter Diebstahlschutz bei Apple: Schutz der sensiblen Daten

Wie das US-amerikanische Nachrichtenportal The Wallstreet Journal berichtet, macht es der neue Sicherheitsmodus für Betrüger deutlich schwerer, nur mit dem Passwort an sensible Daten zu geraten. Denn befindet sich der Geräte-Eigentümer nicht in seiner gewohnten Umgebung, also beispielsweise zu Hause oder in der Arbeit, wird neben dem Passwort auch die Face ID verlangt. Das ist dann der Fall, wenn auf sensible Daten zugegriffen werden kann, also beispielsweise auf gespeicherte Passwörter.

iPhone-Diebstahlschutz: So wird der Modus aktiviert

Um die Funktion auf dem eigenen iPhone zu aktivieren, sollten die Einstellungen aufgerufen werden. Im Anschluss tippt man auf den Button „Face ID und Passwort“ und ruft dann die Schaltfläche „Schutz vor gestohlenen Geräten“ auf.

Folgendes ist für die Aktivierung wichtig.

Benötigt: Betriebssystem iOS 17.3

Einstellungen aufrufen

Button Face ID und Passwort aufrufen

Auf Schutz vor gestohlenen Geräten tippen

Neuer Diebstahlschutz – Apple-ID und Face ID können nur mit Verzögerung geändert werden

Zudem können sowohl die Apple-ID, als auch die Face ID nur mit einer Verzögerung von einer Stunde geändert werden. Dann muss die Face ID erneut bestätigt werden, um die Änderungen vornehmen zu können. Apple erklärt in einer Stellungnahme gegenüber cnbc.com: „Da sich die Bedrohungen für die Geräte der Nutzer ständig weiterentwickeln, arbeiten wir unermüdlich daran, leistungsstarke neue Schutzmaßnahmen für unsere Nutzer und ihre Daten zu entwickeln.“

Erst kürzlich hat Apple das neue iPhone Betriebssystem iOS 17 eingeführt. Damit konnten besonders ärgerliche Fehler behoben werden.