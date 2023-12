Neues IOS-Update: Apple behebt mit 17.2 etliche Sicherheitslücken und Fehler

Von: Denise Dörries

Das langersehnte IOS-Update ist da. Mit IOS 17.2 bringt Apple eine brandneue App auf die Geräte. Neue Features und zahlreiche Verbesserungen warten auf die Nutzer.

München – Darauf haben viele Apple-Nutzer hingefiebert: Apple hat das neue IOS 17.2 Update herausgebracht. Noch pünktlich vor Weihnachten warten zahlreiche Neuerungen, die Apple bereits im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt hat. Neben zwei brandneuen Funktionen und weiteren kleinen Änderungen werden auch Fehler behoben.

Eine Neuheit ist die „Journal App“. Mit der neuen App steht die mentale Gesundheit im Vordergrund, da die Nutzer ihre Gedanken und Gefühle in einem digitalen Tagebuch aufbewahren können. Laut Stern macht die „Journal-App“ Vorschläge, lässt sich per Passwort verschlüsseln und erinnert an ausstehende Einträge. In dieser App ist es auch möglich zu reflektieren, dass soll sich laut Apple positiv auf das eigene Wohlbefinden ausüben.

IPhone 15 Pro-Besitzer aufgepasst: Die Neuerungen bringt das IOS-Update

Wer ein iPhone 15 besitzt, kann aufatmen. Denn für das neuste Flaggschiff im Apple-Universum liefert IOS 17.2 gleich zwei Neuerungen für die Kamera-App. Nun sind räumliche Videos möglich. Die dreidimensionalen Aufnahmen können sich die Nutzer dann in der Apple Vision Pro anschauen. Auch für die Tele-Kamera wartet eine Verbesserung: Die Fokussierungsgeschwindigkeit wurde mit dem Update angepasst.

Für Besitzer des High Tech-Geräts gibt es außerdem eine weitere Erneuerung. Die seitliche Aktionstaste ermöglicht nun eine bessere Kommunikation im Urlaub, auf Geschäftsreise oder im Gespräch mit Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Dort verbirgt sich mit dem neuen IOS-Update eine Übersetzungsfunktion. Schlussendlich ist der Druck auf die Aktionstaste ein Schnellzugriff auf die Übersetzer-App.

Das Wichtigste des IOS-17.2-Updates: Apple schließt Sicherheitslücken

Neben den Neuerungen hat IOS 17.2 laut Experten des MacLife-Magazins eine entscheidende Aufgabe: das Schließen der Sicherheitslücken in mehreren Apps. Davon betroffen sind die Apps „Wo ist“, Safari und Siri sowie der Betriebssystemkern Kernel. Die Gefahren und Knackpunkte der einzelnen Apps und Anwendungen waren vor dem Update:

„Wo ist“: Durch eine Schwachstelle konnten Hacker einfacher sensible Standortdaten einsehen.

Safari: Ein Fehler ermöglichte den Zugriff ohne Authentifizierung.

Siri: Ein Problem machte es möglich, dass Angreifer durch Sprachbefehle Zugriff auf private Daten hatten.

Kernel: Ein Fehler ermöglichte es, Anwendungen und Apps aus Sandboxen auszubüxen.

Damit diese Sicherheitslücken auf den Apple-Geräten der Benutzer schnell geschlossen werden können, raten Experten der Cybersecurity zu dem IOS 17.2-Update, um Spionage, Finanzdiebstahl oder Geräteübernahme vorzubeugen.

IOS 17.2 steht zum Download bereit: Neues auch für ältere Geräte

Dass Apple langlebige Smartphone produziert, ist längst kein Geheimnis mehr, daher sollen mit dem IOS-Update auch ältere Apple-Handys auf ihre Kosten kommen. Die Modelle des iPhone 13 und iPhone 14 können nach dem erfolgreichen Update kabellos nach Qi2-Standard geladen werden, dieser Standard ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Gerätes. Auch ein weiterer Pluspunkt des Updates: Die Modelle können nun auch kabellos in Autos aufladen. Das Problem, welches dies in bestimmten Autos verhinderte, soll mit dem Update gelöst sein.

Ein weiteres Highlight für Apple Nutzer ist die Verbesserung in der Wetter-App: Hier gibt es neue Widgets für Start- und Sperrbildschirm, eine verbesserte Anzeige der Niederschlagsvorschau und einen interaktiven Mondkalender.

Die Aktualisierung des Smartphones auf IOS 17.2 steht ab sofort in den Einstellungen unter dem Reiter Softwareupdate zur Verfügung. Apple liefert unter anderem auch Updates für macOS, tvOS und watchOS. (Denise Dörries)