Wann ein Rentner Anspruch auf Urlaub hat

Teilen

Rentner haben die gleichen Rechte wie andere Arbeitnehmer auch. Zumindest, wenn es um den Anspruch auf Urlaubstage geht.

Hamburg – Jobben im Alter ist in Zeiten der Altersarmut und der immer weiter steigenden Inflation leider keine Seltenheit mehr. Für viele Menschen reicht das Einkommen kaum noch zum Leben und vor allem Rentner haben trotz der Zuschüsse vom Staat oft Probleme, mit ihrem Budget über die Runden zu kommen.

Deswegen arbeiten viele Rentner neben der Rente noch in Nebenjobs und räumen zum Beispiel Supermarktregale ein, bieten Kinderbetreuung an oder nehmen andere Jobmöglichkeiten für Rentner wahr. Doch wie ist es bei Rentner und dem Anspruch auf Urlaub?

Fall Rentner im Nebenjob Anspruch auf Urlaubstage ja, wie bei anderen Angestellten auch Urlaubsanspruch richtet sich nach Arbeitstagen

Viele Rentner müssen jobben: Urlaubsanspruch wie bei anderen Angestellten auch

Wer in Rente ist, sollte sich eigentlich mit Fragen wie Urlaubsanspruch nicht mehr befassen müssen. Leider müssen in der Realität aber noch viele Verbraucher neben der Rente jobben und sind daher auch auf die Urlaubstage durch den Arbeitgeber angewiesen, um sich hin und wieder freinehmen zu können.

Die gute Nachricht: Rentner im Nebenjob haben die gleichen Rechte wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Das bedeutet, dass auch Rentner natürlich Anspruch auf Urlaub von ihrem Nebenjob haben. Allen Arbeitnehmern stehen mindestens 24 Werktage bzw. vier Wochen Urlaub im Jahr zu. Das ist der gesetzliche Mindesturlaub, den man verlangen kann, wie 24hamburg.de berichtet. In vielen Betrieben kann es aber auch ein paar Tage mehr geben.

Urlaubsanspruch bei Teilzeit: Wie viel Urlaub bekommen Rentner im Nebenjob?

Wenn Rentner neben der Rente in Teilzeit arbeiten, entscheiden die Arbeitstage über den Anspruch auf Urlaub. Wer jeden Werktag arbeitet, auch wenn es nur für die halbe Stundenanzahl ist, hat genau so viel Urlaubsanspruch wie eine Vollzeitkraft, weil der Anspruch allein nach Arbeitstagen, nicht nach Arbeitsstunden berechnet wird. Das gilt übrigens auch für Teilzeitkräfte vor der Rente wie Personen, die in Altersteilzeit arbeiten.

Auch Rentner im Nebenjob haben Anspruch auf Urlaubstage. (24hamburg.de-Montage) © IMAGO Images/Zoonar & IMAGO Images/Panthermedia

Arbeitet ein Rentner allerdings nur drei Tage die Woche in dem Betrieb, verringert sich auch die Anzahl der Urlaubstage. Zur Berechnung gibt es im Bundesurlaubsgesetz (BurlG) eine einfache Formel: Urlaubstage (geteilt durch) Arbeitstage der Firma (mal) Arbeitstage des Angestellten.

Beispiel: Im Vertrag sind 25 Urlaubstage verhandelt, in der Firma, zum Beispiel im Supermarkt werden 6 Tage gearbeitet, und der Arbeitnehmer arbeitet davon 3 Tage die Woche. Das ergibt einen Anspruch auf 12,5 Urlaubstage, die laut § 5 Abs. 2 BurlG auf volle Tage, also 13 Urlaubstage, aufgerundet werden. Je nach Tarifvertrag, kann der Urlaubsanspruch aber auch etwas von dieser Faustregel abweichen.

Jobben neben der Rente: Krankengeld als Rentner beachten – keine Hinzuverdienstgrenze mehr

Wer neben der Rente jobben möchte oder muss, hat allerdings noch ein paar andere Dinge zu beachten, wie zum Beispiel das Krankengeld. Zunächst einmal besteht für Rentner wie auch für andere Arbeitnehmer der Kündigungsschutz bei Krankheit. Lediglich bei längerer Krankheit haben Rentner einen Nachteil. Wer länger als sechs Wochen krank ist, bekommt ab dem 43. Tag normalerweise Krankengeld von der Krankenkasse statt wie zuvor Lohnfortzahlungen. Rentner gehen ab diesem Zeitpunkt allerdings leer aus und müssen nur mit ihrer Rente auskommen.

Eine gute Nachricht ist jedoch, dass Rentner mittlerweile so viel neben der Rente hinzuverdienen dürfen, wie sie können und möchten. Früher gab es eine Grenze, ab der das Nebeneinkommen auf die Rente unter 65 Jahren angerechnet wurde, die dadurch kleiner ausfiel. In der Corona-Pandemie wurde diese Hinzuverdienstgrenze gestrichen. Sowohl Rentner als auch Frührentner können jetzt im Nebenjob so viel dazuverdienen, wie es ihnen möglich ist.