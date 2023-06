Krank im Urlaub? Attest und Urlaubsanspruch – darauf sollten Arbeitnehmer achten

Von: Carolin Gehrmann

Ärgerlich: Man hat endlich frei und ausgerechnet jetzt klopft die Erkältung an. Damit die Urlaubstage nicht verfallen, können Arbeitnehmer etwas tun, müssen aber einiges beachten.

Kassel – Gehören Sie auch zu den Menschen, die im Urlaub grundsätzlich krank werden? Es geht jedenfalls vielen so. Und das ist natürlich gleich doppelt ärgerlich. Statt sich vom stressigen Arbeitsalltag zu erholen, liegt man während der langersehnten Urlaubszeit auch noch flach. Bettruhe ist angesagt und der schöne Urlaub ist futsch. Oder? Da hilft es auch wenig, seinen Urlaub 2023 clever geplant zu haben und auf doppelt so viele freie Tage zu kommen.

Die gute Nachricht, wenn der Kopf schmerzt und die Nase trieft: Die Urlaubstage bei der Arbeitsstelle sind im Fall einer Erkrankung nicht verloren. Denn Urlaub und Arbeitsunfähigkeit schließen einander aus. Nach § 9 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) kann ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin nur eines von beiden sein: Krank oder im Urlaub. Krankentage gehören daher auch grundsätzlich nicht zu den Urlaubstagen. Bereits genommene Urlaubstage werden auf den Gesamtjahresurlaub wieder angerechnet.

Krank im Urlaub – Arbeitsunfähigkeit muss am ersten Tag durch Attest nachgewiesen werden

Entscheidend dabei ist allerdings: Die Arbeitsunfähigkeit muss unbedingt entsprechend nachgewiesen werden. Und zwar bereits ab dem ersten Tag. Sonst verfallen die genommenen Urlaubstage. Für Arbeitnehmer, die im Urlaub erkranken, gelten nämlich strenge Anzeige- und Nachweispflichten.

Krank im Urlaub – ausgerechnet! Damit die Urlaubstage nicht verloren gehen, muss man einiges beachten. © Ekaterina Yakunina/IMAGO

Ein weiteres Kriterium, damit der Anspruch auf die verlorenen Urlaubstage bestehen bleibt, ist: Es muss tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit vorliegen. Ein leichtes Unwohlsein genügt in diesem Fall nicht. Ist der Arbeitnehmer wirklich zu krank, um zu arbeiten, sollte sich mit dem Arztbesuch nicht lange Zeit lassen; das gilt auch für eine Urlaubsreise.

Krank im Urlaub: „Viele Atteste aus dem Ausland genügen nicht den gesetzlichen Nachweispflichten“

Doch: „Viele Atteste aus dem Ausland genügen nicht den gesetzlichen Nachweispflichten“, warnt Rechtsanwalt Peter Staroselski von der Wirtschaftskanzlei DHPG in Bonn im Gespräch mit dem Ärzteblatt. Er empfiehlt, genau darauf zu achten, dass in dem Attest nicht nur die Krankheit dokumentiert wird, sondern dass auch die Arbeitsunfähigkeit extra darin aufgeführt wird.

Das bedeutet „arbeitsunfähig erkrankt“: Nicht jede Erkrankung führt automatisch zur Arbeitsunfähigkeit. Arbeitsunfähig erkrankt heißt, dass die Krankheit den Arbeitnehmer daran hindert, seine spezifische Arbeit auszuüben. Quelle: Techniker Krankenkasse

Beschäftigte sind außerdem verpflichtet, ihren Arbeitgeber so schnell wie möglich über die Erkrankung zu informieren – am besten per Telefon oder E-Mail, rät die Techniker Krankenkasse. In die Mail oder das Telefonat gehören auch Informationen darüber, wo man sich gerade aufhält und wie lange die Krankheit voraussichtlich andauern wird. Das Gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer wieder zu Hause ist. Auch im Falle einer Rückkehr muss der Arbeitgeber informiert werden.

Arbeitnehmer dürfen die Krankentage nicht einfach an den Urlaub dranhängen

So mancher, dem es nach ein paar Tagen wieder besser geht, denkt vielleicht: jetzt kann der Urlaub losgehen. Doch Vorsicht: Den Urlaub kurzerhand zu verlängern, ist nicht erlaubt und kann schwerwiegende Folgen haben. „Wer Krankheitstage eigenmächtig an den Urlaub anhängt, nimmt eine unzulässige Selbstbeurlaubung vor“, warnt Arbeitsrechtler Staroselski. „Dies kann eine Abmahnung oder sogar die Kündigung zur Folge haben.“

Das müssen Arbeitnehmer beachten, um ihren Urlaubsanspruch trotz Krankheit zu behalten:

Der Arbeitnehmer muss arbeitsunfähig erkrankt sein (nicht nur leichtes Unwohlsein empfinden).

Ein Nachweis über die Arbeitsunfähigkeit muss ab dem ersten Tag vorliegen.

Der Arbeitgeber muss schnellstmöglich über Erkrankung und voraussichtliche Dauer informiert werden.

Im Attest sollte explizit auf Arbeitsunfähigkeit eingegangen werden (vor allem im Ausland).

Krankentage dürfen nicht einfach an den Urlaub drangehängt werden.

Wegen Krankheit versäumter Urlaub muss in Absprache mit dem Arbeitgeber nachgeholt werden

Auch im Krankheitsfall endet der Urlaub also zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt. Ist der Urlaubszeitraum vorbei, muss der Arbeitnehmer wieder zur Arbeit erscheinen – sofern er schon wieder arbeitsfähig ist. Die verlorenen Urlaubstage müssen zu einem passenden Zeitpunkt, der mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden muss, nachgeholt werden.

Sogenannte Minijobber sind übrigens nicht automatisch über den Arbeitgeber krankenversichert. Geringfügig Beschäftigte müssen sich in der Regel selbst um ihren Versicherungsschutz kümmern.