Berufsunfähigkeitsversicherung: Warum sie auch für junge Menschen so wichtig ist

Von: Michelle Mantey

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente reicht vielen Menschen kaum zum Leben. Wer zu lange mit dem Abschluss einer Versicherung wartet, riskiert, abgelehnt zu werden.

Bremen – Viele junge Menschen starten in eine Ausbildung oder machen ein Studium mit positiven Gedanken an die Zukunft. In dieser Phase möchte niemand so wirklich daran denken, was passiert, wenn man den gewünschten Beruf eines Tages nicht mehr ausüben kann. Doch Experten raten auch jungen Menschen dazu, frühzeitig über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachzudenken. Denn Datenauswertungen der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) ergaben, dass unabhängig von dem ausgeübten Beruf jeder vierte mindestens einmal berufsunfähig wird.

Viele stehen dann vor dem Problem, mit der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente nicht alle laufenden Kosten decken zu können. Vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung müssen Verbraucher jedoch einige Gesundheitsfragen beantworten. Hier wird das individuelle Risiko einer Person eingeschätzt. Das kann bedeuten, dass Personen mit bestimmten Vorerkrankungen einen höheren Beitrag zahlen müssen oder sogar ganz abgelehnt werden. Im jungen Alter liegen meist noch keine Erkrankungen vor, sodass die Möglichkeit besteht einen günstigen Tarif abzuschließen.

Bereits in jungen Jahren sollten sich Verbraucher Gedanken um eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen. Sie frühzeitig abzuschließen, kann einige Vorteile haben. © imageBROKER/IMAGO

Vor dem Abschluss eine Berufsunfähigkeitsversicherung sollte sie folgende Tipps beachten

Nach Angaben der GDK haben im Jahr 2021 die meisten Personen im Alter von 29 Jahren eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Da der Beitrag für viele Berufsstarter während der Ausbildung oder dem Studium zu teuer ist, bieten einige Versicherer sogenannte „Starterpolicen“ an. Diese beinhalten einen vergünstigten Monatsbeitrag, der sich nach Ablauf einer bestimmten Frist erhöht. Bei den regulären Tarifen gibt es jedoch enorme Preisunterschiede von mehr als Hundert Euro.

Die Verbraucherschutzzentrale rät daher dringend dazu, das Kleingedruckte zu leisen. Hier entscheidet sich, ob die Versicherung auch tatsächlich zahlt und in welcher Höhe. Verbraucher sollten sich besser individuelle beraten lassen. Denn die Verträge der einzelnen Anbieter können sehr unterschiedlich sein. Folgende Hinweise sollten in jedem Fall beachten werden:

Höhe der Erwerbsminderungsrente : sollte circa 80 Prozent des derzeitigen Nettos betragen bzw. mindestens die monatlichen Fixkosten decken.

: sollte circa 80 Prozent des derzeitigen Nettos betragen bzw. mindestens die monatlichen Fixkosten decken. Dynamik vereinbaren : Durch diese kann die Kaufkraft und Inflation berücksichtigt werden. Könnte aber auch Betragserhöhungen beinhalten

: Durch diese kann die Kaufkraft und Inflation berücksichtigt werden. Könnte aber auch Betragserhöhungen beinhalten Laufzeit: Diese sollte vor der Regelaltersrente enden

Häufigster Grund für die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente sind psychischen Erkrankungen

Zudem sollten die Gesundheitsfragen immer vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet werden. Verschweigen Betroffene bestimmte Vorerkrankungen, so kann die Versicherung die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente verweigern und vom Vertrag zurücktreten. Das ist besonders bitter, wenn Versicherte bereits jahrelang eingezahlt haben und sie auf die zusätzlichen Zahlungen der Versicherung angewiesen sind.

Fast 30 Prozent der Anträge auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung werden laut dem Gesamtverband der Versicherer (GDV) aufgrund von psychischen Erkrankungen gestellt. Danach folgt die Antragsstellung aufgrund einer Krebserkrankung und durch Einschränkungen des Bewegungsapparates, dazu zählen Rückenleiden, Arthrose oder Gelenkprobleme, mit jeweils knapp 19 Prozent.

Was passiert, wenn man aufgrund einer Erkrankung nicht mehr arbeiten kann?

Liegt eine Erkrankung vor, sind die Betroffenen zunächst arbeitsunfähig und werden vom Arzt krankgeschrieben. Arbeitnehmer erhalten in den ersten sechs Wochen von ihrem Arbeitgeber eine Entgeltfortzahlung. Diese entspricht dem regulär ausgezahltem Gehalt. Ab der siebten Woche zahlt die zuständige Krankenkasse Krankengeld. Hier müssen Betroffene bereits mit einigen finanziellen Einschränkungen rechnen, denn das Krankengeld entspricht nur circa 70 Prozent des Bruttoentgeltes. Es ist sogar auf einen Höchsttagessatz begrenzt (2023: 116,38 Euro kalendertäglich).

Besteht die Krankheit über einen längeren Zeitraum, wird das Krankengeld jedoch nicht endlos weitergezahlt. Es ist nach Angaben des Verbandes für Ersatzkrankenkassen (VdEK) auf eine Höchstdauer von 78 Wochen begrenzt. Das entspricht einer Dauer von knapp eineinhalb Jahren. Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn der Beruf mehr als sechs Monate „zu mehr als 50 Prozent“ nicht ausgeübt werden kann. In diesem Fall kann ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der zuständigen Rentenversicherung gestellt werden.

„Reha kommt vor Rente“? Verbraucher sollten prüfen, wann die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt

Diese prüft im Anschluss, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei kann die gesetzliche Rente auch rückwirkend gezahlt werden. In diesen Fällen greift dann auch - je nach Vertragsbedingungen - die Berufsunfähigkeitsversicherung.

Die Rentenversicherung schreibt auf ihrer Homepage, dass der Grundsatz „Reha kommt vor Rente“ bestehe. So kann es sein, dass zunächst durch verschiedene Maßnahmen versucht wird, die Erwerbsfähigkeit wiederherzustellen oder den Gesundheitszustand zu verbessern. Je nach Krankheitsfall kann es einige Zeit dauern, bis die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente gezahlt wird. Daher sollten insbesondere Selbstständige sich bereits im Krankheitsfall zusätzlich absichern. (mima)