Steuern sparen und Homeoffice: Wann Sie mehr als die Pauschale abrechnen können

Von: Stella Henrich

Wer im Homeoffice arbeitet, kann eine Pauschale bei der Steuer absetzen. Mit einem Extra-Arbeitszimmer ist oft sogar noch mehr drin.

Frankfurt – Viele haben sich an das Arbeiten von zu Hause aus gewöhnt. Knapp ein Viertel der erwerbstätigen Deutschen arbeitete - zumindest gelegentlich - im vergangenen Jahr nach offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts im Homeoffice. Dabei hat diese Lösung auch ihren Preis: Schließlich fallen Stromkosten, Heizung und Ausgaben für das Internet für die Beschäftigten an. Arbeitnehmende können allerdings ihre Ausgaben über die Homeoffice-Pauschale abrechnen. Bis 600 Euro sind im Jahr 2022 dabei drin. Ab dem Steuerjahr 2023 beträgt diese Pauschale sogar bis zu 1260 Euro - bei 6,0 Euro für bis zu 210 Tage.

„Mit einem separaten Büro zu Hause ist mitunter aber noch deutlich mehr Steuerrabatt drin“, so der Tipp der Finanzexperten von Stiftung Warentest. Auch bei einer Schwerbehinderung gibt es bei der Steuererklärung einiges zu beachten.

Steuern sparen im Homeoffice - Separates Arbeitszimmer in der Wohnung

Steuerlich kann sich das Arbeiten von zu Hause 2023 für viele Beschäftigten stärker lohnen als bisher. Das gilt sowohl für Berufstätige ohne separates Büro als auch für solche mit Arbeitszimmer in der Wohnung. Das Finanzamt akzeptiert diesen Raum laut Bericht allerdings nur, wenn er als Büro eingerichtet ist und ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich genutzt wird. Das gilt auch für die Arbeitszeit, heißt: Hat die Arbeitswoche fünf Tage, müssen Arbeitnehmende das Büro mindestens drei Tage davon nutzen.

Tipps für Arbeitnehmende für die Steuererklärung:

Dokumentieren Sie, wann Sie zu Hause und wann in der Firma gearbeitet haben

Überprüfen sie, ob sich die Einrichtung eines separates Büros in ihrem zuhause aus steuerlichen Gründen lohnt. Die Kosten für eine separates Arbeitszimmer lassen sich nur abrechnen, wenn der Raum Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist

Heben Sie alle Belege - also Ausgaben für Arbeitsmittel - auf

Quelle: Stiftung Warentest, Finanztest (4/2023)

Beschäftigte im Homeoffice können sämtliche Ausgaben für den Raum absetzen, also anteilige Miete, Heiz- und Reinigungs- sowie Versicherungskosten. Meist liegen diese Kosten auf das Jahr hochgerechnet deutlich über der Homeoffice-Pauschale von 1260 Euro. Wer bei den gestiegenen Strompreisen sparen muss, der sollte einmal seine Heizkörper von innen reinigen.

Arbeiten im Homeoffice: Außer der Homeoffice-Pauschale können Erwerbstätige auch Arbeitswege absetzen.

Steuern sparen im Homeoffice - Homeoffice-Pauschale plus Arbeitsweg abrechnen

Aber auch Beschäftigte mit einem Büroarbeitsplatz, die beispielsweise 150 Tage im Wohnzimmer von zu Hause arbeiten, profitieren im Steuerjahr 2023. Waren es 2022 bei 150 Tagen im häuslichen Wohnzimmer 750 Euro für die Homeoffice-Pauschale, fallen im Jahr 2023 nun 900 Euro an. Dazu lässt sich noch eine Entfernungspauschale von 30 Cent pro Kilometer zum Arbeitsplatz abrechnen. So profitieren Erwerbstätige von der Entfernungspauschale. Außerdem können auch hier laut dem Bericht von Stiftung Warentest Arbeitsmittel abgerechnet werden, wie etwa Ausgaben für Telefon, Internet oder einen Bürostuhl. Alles in allem liegt die Gesamtsumme all dieser Beträge meist über den Werbungskosten, für die das Finanzamt einen Betrag von 1230 Euro bei der Steuer festgelegt hat.

Damit können Berufstätige nun 2023 erstmals sowohl die Homeoffice-Pauschale als auch die Ausgaben für den Arbeitsweg abrechnen. Im Jahr 2022 galt hingegen die Regelung: Entweder Homeoffice-Pauschale oder Pendlerpauschale.

Tipps für den Arbeitsweg:

Abrechnen der Entfernungspauschale von 30 Cent je Kilometer bzw. 38 Cent ab dem 21. Entfernungskilometer

Abrechnen der tatsächlichen Kosten wie etwa für den Öffentlichen Nahverkehr: Liegen die Ticketkosten höher als die Entfernungspauschale, dürfen Beschäftigte die Jahreskarte abrechnen

Quelle: Stiftung Warentest, Finanztest (4/2023)

Auch Fahrten zu Kunden dürfen - im Homeoffice arbeitend - als Reisekosten abgerechnet werden. Das sind laut Verbraucherschützern pauschal 30 Cent für jeden mit dem eigenen PKW zurückgelegten Kilometer - allerdings müssen Arbeitnehmende an diesem Tag mindestens die Hälfte der Arbeitszeit zu Hause gearbeitet haben.

Steuern sparen im Homeoffice - Kosten für das Arbeitszimmer

Die Höhe der Kosten des Arbeitszimmers lässt sich übrigens mit einer einfachen Formel ermitteln: Die Fläche des Homeoffice geteilt durch die Gesamtfläche der Wohnung mal 100. Die auf diese Weise ermittelte Prozentzahl gibt an, wie viel Prozent der Warmmiete- und Nebenkosten Arbeitnehmende ansetzen können - etwa für Miete, Strom, Heizung und Versicherungen.

Auch Frauen und Männer in Elternzeit können diese Kosten für das Arbeitszimmer bei der Steuererklärung ansetzen. „Zumindest bis 1250 Euro“, so Stiftung Warentest. Bedingung dabei sei, dass sie den Raum nachweislich nutzen, um während der Auszeit im Beruf auf dem Laufenden zu bleiben. Wer ein Haus erbt, kann mit Freibeträgen und Tricks die Steuerzahlung umgehen. (sthe)