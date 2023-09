Skandal um Aldi-Erdbeeren: Morddrohungen, Umweltzerstörung, Pestizide und Slums für Arbeiter

Von: Christoph Gschoßmann

Aldi-Erdbeeren sind meist günstig – doch den Preis zahlen die Umwelt und die Arbeitenden vor Ort. Eine NDR-Doku zeigt die katastrophalen Bedingungen bei der Produktion.

Frankfurt – Überschaubare 1,39 Euro kostet ein halbes Kilo Erdbeeren bei Aldi, sogar im Winter. Ein Investigativ-Team des NDR ging den günstigen Preisen im Format „Die Recherche“ auf die Spur. Reporter Victor Kupka ahnt bereits, dass es „einen Haken gibt.“ Damit trifft er die vollen Ausmaße noch nicht einmal ansatzweise.

In einer Dokumentation, die in der ARD-Mediathek verfügbar ist, zeigen die Journalistinnen und Journalisten alle Missstände auf, die sie bei ihrer Reise zum Ursprungsort der Erdbeeren ins spanische Huelva erleben. Dort finden sie Umweltsünden, Pestizide und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Aldi brüstet sich für sein Umwelt- und soziales Bewusstsein.

Vorwurf an Aldi: Nicht genug Transparenz bei Erdbeeren aus Spanien

Das Team will zunächst herausfinden, woher die Erdbeeren von Aldi überhaupt kommen. Aldi antwortet, Kundinnen und Kunden könnten über die Verpackung „einfach und transparent nachvollziehen, woher die Produkte stammen.“ Nur mit Mühe finden die Reporterinnen und Reporter eine riesige Lagerhalle, doch die Verantwortlichen bestehen sofort darauf, die Kameras auszuschalten. „Journalisten sind hier wohl nicht gerne gesehen, der harsche Ton überrascht mich“, sagt der Reporter. Bei der nächsten Adresse findet sich nur eine Briefkastenanschrift in einem Wohnviertel.

Morddrohungen, Umweltzerstörung, Slums – alles nur, damit hierzulande günstige Erdbeeren angeboten werden können? Die Vorwürfe des NDR an Aldi sind scharf. © Imago

Skandal um Aldi-Erdbeeren: Klimaschützer wirft Umweltzerstörung durch illegale Brunnen vor

Die NDR-Reporter treffen Felipe Fuentelsaz, einen Umweltschützer der WWF. „Als das Ganze in den 1990er Jahren gestartet ist, haben einige vom ‚roten Gold‘ gesprochen, weil es so profitabel war“, sagt Fuentelsaz. „Überall entstanden Farmen. Mitten im Wald, direkt neben einem Fluss. Es war ein Chaos. Das Wachstum war atemberaubend. Die Anbauflächen wuchsen, die Wirtschaft wuchs, aber irgendwann explodierte die Bubble. Es gibt nicht genug natürliche Ressourcen. Nicht genug Wasser für die Bewässerung.“

Um die Umwelt zu schützen, wurde vielen Bauern per Gesetz untersagt, neue Brunnen zu bauen. Fuentelsaz: „Wir gehen von etwa 200 Hektar illegalen Feldern und etwa 1000 illegalen Brunnen aus.“ Seit Jahren arbeiten die Umweltschützer demnach mit aufwändigen Satellitenaufnahmen und Feldrecherchen. „Wenn die illegalen Brunnen nicht zuzuordnen sind, wie kann Aldi dann ausschließen, dass seine Erdbeeren so bewässert werden?“, heißt es. Aldi sagt von sich, man ergreife „umfangreiche Maßnahmen, um einen nachhaltigen Umgang mit Wasser vor Ort zu sichern.“

Der benachbarte Nationalpark Donana, eines von Europas wichtigsten Feuchtgebieten, leidet laut dem Umweltschützer besonders unter dem Wassermangel. Donana sei ein Hotspot für Biodiversität, ein Ort für Millionen Zugvögel auf dem Weg nach Süden. Die illegalen Brunnen hätten das Grundwasser ausgelaugt. 90 Prozent der feuchten Flächen von Donana seien ausgetrocknet. Der Boden ist rissig und schon im Frühjahr staubig und trocken. Gleichzeitig werbe Aldi für verantwortungsvollen Umgang mit Wasser, so der Vorwurf des Investigativ-Teams.

Morddrohungen an Erdbeer-Bauern, Warnungen an Journalisten – NDR berichtet über infame Machenschaften

Die Regionalregierung in Sevilla will Felder, die illegal bewässert werden, legalisieren. In einem offenen Brief hatten sich europäische Supermärkte, auch Aldi dagegen ausgesprochen. Der NDR schließt: Aldi kenne die Probleme also genau. Der Sprecher der Bauernvereinigung Manuel Delgado erklärt, Bauern werden bedroht, die sich öffentlich gegen das Gesetz aussprechen. Er habe noch am selben Morgen mit einem Bauern gesprochen, der Morddrohungen bekommen habe. Auch der Bauernsprecher bestätigt, dass trotz Zertifizierung illegal bewässerte Erdbeeren auch bei Aldi landen können. „Wenn ein Bauer eine Genehmigung einmal eingereicht hat, und zusätzlich Obst aus illegalem Anbau einbringt, wird das nicht registriert.“

Kein Strom, keine Müllabfuhr, kein Wasser: Die Arbeiter, die unsere Erdbeeren pflücken, leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. © Screenshot NDR

Doch nicht nur die hiesigen Landwirte bekommen es mit Einschüchterung zu tun. Fuentelsaz warnt den NDR-Reporter in der Nähe eines illegalen Feldes, nicht auszusteigen: „Es ist ein gefährliches Gebiet.“ Einigen Journalistinnen und Journalisten seien die Reifen zerstochen worden. Es habe Attacken auf die Wasser-Ranger gegeben. „Wir bekommen eine Menge Drohungen.“

Menschenunwürdige Bedingungen für die Arbeitskräfte, die Aldi-Erdbeeren ernten

Auch die Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Erdbeeren pflücken, stehen bei der Recherche im Fokus. Die meisten der 100.000 Saisonarbeitskräfte leben in Slums, sogenannten Chabolas. Selbstgebaute Hütten aus Pappe und Plastik, direkt neben den Erdbeerfeldern. Die wenigen von den Bauern angebotenen Unterkünfte seien teuer und kaum besser. Sat-Gewerkschafter José Antonio Brazo erklärt, der Lohn sei zu niedrig und die Lebensbedingungen miserabel. Ein Erdbeerpflücker sagt: „Hier sind wir einfach nur verloren.“

In der Nacht sei es stockdunkel. Die Beschäftigten kämen aus armen Ländern wie Gambia, Senegal, oder Ghana. Es gibt keine Müllabfuhr, keine Toiletten, kein fließendes Wasser oder überhaupt Trinkwasser, und keinen Strom. „Die Menschen hier leben in einer Hölle.“ Viele seien illegal hier, hätten keine Papiere oder einen Arbeitsvertrag. Die Müllberge werden zur Feuergefahr. Bei einem Brand habe es kürzlich Tote gegeben. Immer wieder komme es zudem zu Nötigungen und sexuellen Übergriffen gegenüber den Arbeiterinnen durch die Bauern. Aldi sagte dennoch zum NDR, man stehe für „hohe Sozialstandards.“

Gefährliche Pestizide auf Aldi-Erdbeeren

Außerdem gebe es für die Arbeitenden andere Probleme: Eine Flüssigkeit, die zum Schutz der Pflanzen benutzt werde, bringe die Haut an den Armen zum Jucken. Das Reportage-Team lässt spanische Erdbeeren untersuchen und stellt fest, dass zwei von drei Proben belastet sind. Eine sogar mit drei Pestiziden gleichzeitig, die als besonders gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft werden.

