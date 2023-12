Nach Abstimmung der GDL über unbefristeten Bahnstreik: Das kommt auf Reisende zu

Von: Teresa Toth

Die Bahngewerkschaft GDL stimmt für längere Streiks bei der Deutschen Bahn. Das Ergebnis könnte das Reisen im neuen Jahr beeinflussen.

Frankfurt – Die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, hat am Dienstag (19. Dezember) über unbefristete Streiks bei der Deutschen Bahn abgestimmt. In der Urabstimmung sprachen sich rund 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder dafür aus, wie die GDL in Frankfurt am Main mitteilte. Doch was bedeutet das für die Fahrgäste?

Abstimmung der GDL: „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen“

Trotz des eindeutigen Ergebnisses wird der Streik nicht sofort wieder aufgenommen. Claus Weselsky, der Chef der GDL, hat weitere Arbeitskämpfe im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn und auch beim Konkurrenten Transdev bis zum 7. Januar ausgeschlossen. Die Menschen können also beruhigt über Weihnachten zu ihren Familien reisen und sicher zurückkehren. Aber im neuen Jahr könnte es schnell ernst werden. „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen“, sagte Weselsky vor einigen Tagen der Augsburger Allgemeinen. „Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen.“

Wie lange die GDL dann streiken wird, kann nicht sicher gesagt werden. Denn nach einer Urabstimmung gibt es grundsätzlich keine zeitliche Begrenzung für Streiks. „Wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden“, sagte Weselsky, fügte jedoch hinzu: „Es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks.“

Reisende müssen sich auf Bahnstreiks einstellen – Für längere Streiks ist eine Urabstimmung nötig

In früheren Tarifrunden waren mehrtägige Streiks keine Seltenheit. 2021 streikte die GDL beispielsweise für fünf Tage, 2015 einmal für sechs Tage. Es ist also gut möglich, dass es im Januar in diesem Umfang weitergeht. Bisher hat die GDL im aktuellen Tarifkonflikt zu Warnstreiks von maximal 24 Stunden im Personenverkehr aufgerufen.

Da jeder Streiktag für die Beschäftigten Einkommensverluste bedeutet, bedarf es für längere Streiks eine Urabstimmung. Gewerkschaften gleichen zwar den Lohn- und Gehaltsausfall aus der Streikkasse aus, aber in der Regel nicht vollständig. Durch die Urabstimmung signalisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie bereit sind, dieses finanzielle Opfer zu bringen. Damit der Gewerkschaftsvorstand grünes Licht geben kann, müssen mindestens 75 Prozent der teilnehmenden Beschäftigten für unbefristete Streiks stimmen.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung für Angestellte bei der Deutschen Bahn

Für die Fahrgäste ist die Situation auch deshalb belastend, weil die Angst vor Streiks bereits während der Tarifrunde mit der EVG im Frühjahr und Sommer für Unruhe sorgte. Dreimal rief die EVG zu Warnstreiks auf, zweimal fanden sie statt. Der jüngste Arbeitskampf der GDL war der insgesamt vierte Warnstreik bei der Deutschen Bahn in diesem Jahr. Solche Tage bedeuten für die Bahn hohe Kosten und Ärger bei den Kunden. Die ohnehin schlechte Pünktlichkeitsquote wird durch die Arbeitsniederlegungen jedoch nicht weiter verschlechtert: Zugausfälle werden in der Statistik nicht berücksichtigt.

Wann die Verhandlungen zwischen beiden Seiten wieder aufgenommen werden, ist bislang unklar. Ende November erklärte die GDL die Tarifgespräche mit der Deutschen Bahn für gescheitert und brach später auch die Verhandlungen mit Transdev ab. Eine Schlichtung mithilfe eines externen Vermittlers lehnte Weselsky damals ab. Ein Ausweg ist nicht in Sicht.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine monatliche Gehaltserhöhung von 555 Euro, eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit von einem Jahr und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohn. Die Bahn lehnt das ab. (tt/dpa)