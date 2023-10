Lidl-Kundin macht sich in die Hose – was passiert, wenn ich im Supermarkt aufs Klo muss?

Von: Bjarne Kommnick

Ist keine Toilette in der Nähe, kann es für schwachen Blasen brenzlich werden. Eine Lidl-Kundin erfuhr das leidvoll. Einzelhändler nehmen Stellung.

München – Alleine in Deutschland sind laut dem Pharmaunternehmen Apogepha rund sechs bis acht Millionen Menschen von einer Harninkontinenz – also einer schwachen Blase – betroffen. Besonders in der Öffentlichkeit kann dies für Betroffene schnell zu einem Problem werden, wenn keine Toilette in der Nähe ist. Eine Kundin von Lidl, wo es zuletzt zu einem Obst-Rückruf gekommen ist, sprach nun offen über ihr Negativerlebnis beim Einkaufen.

„Habe schon Blasenschmerzen gekriegt“: Lidl-Kundin schildert unschönes Einkaufserlebnis

Ein Supermarkt dürfte für besagtes Szenario wohl ein klassischer Ort sein. Öffentliche Kundentoiletten bei Aldi, Lidl und Co. sind eher eine Seltenheit – oder etwa nicht? Eine Lidl-Kundin machte bei dem Discounter eine leidvolle Erfahrung. Auf TikTok postet sie ein Video, in dem sie sich an die Öffentlichkeit wandte. „Ich weiß, mich werden jetzt viele Menschen auslachen“, erklärte sie zu Beginn ihres Videos. Doch sie hat ein aus ihrer Sicht wichtiges Anliegen.

Die TikTok-Userin ist laut eigener Aussage langjährige Lidl-Kundin und geht in Filialen des Discounters drei bis vier Mal die Woche einkaufen. Die Situation, die sie schildert, sei ihr jedoch erstmalig passiert. Demnach hätte sie an der Kasse in einer langen Schlange gestanden, ausgerechnet in diesem Moment verspürte sie einen immer stärkeren Harndrang. „Ich habe schon Blasenschmerzen gekriegt“, so die Kundin.

Lidl-Kundin muss aufs Klo – Kassierer verweigert Mitarbeitertoilette

„Der ein oder andere weiß, wie das ist, wenn du wirklich extrem lange aushalten musst, sodass es anfängt wehzutun“, meinte die Lidl-Kundin. Zudem hätten „Schweißausbrüche“ und „Gänsehaut“ die Situation zusätzlich erschwert: „Du hast richtig Schmerzen, es tut weh beim Luftholen und du verknotest dir schon die Beine.“

Als die Lidl-Kundin endlich an der Kasse war, habe sie den Kassierer „so leise wie möglich“ nach einer Kundentoilette gefragt. Und hinzugefügt: „Normalerweise würde ich nicht fragen, aber ich muss ganz dringend auf die Toilette.“ Dieser habe jedoch nur erwidert: „Nein, dürfen wir nicht, wir haben keine Kundentoilette.“

Die Frau beteuert in ihrem TikTok-Video jedoch, dass sie genau weiß, dass es in genau der Lidl-Filiale eine Kundentoilette geben würde. Sie berichtet von einem vergangenen Einkaufen mit ihrer Patentochter: „Eine Mitarbeiterin hat uns zu dieser Toilette gelassen. Die Toilette ist vorhanden.“ Nun wurde ihr der Zugang jedoch verweigert. Mit Folgen. Als die Lidl-Kundin in ihrem Auto ankam, habe sie nicht mehr einhalten können: „Ja, ihr hört richtig, ich habe mir in die Hose gemacht.“

Was passiert, wenn ich im Supermarkt aufs Klo muss? Aldi und Kaufland haben kostenfreie Toiletten

Doch wie ist es bei anderen Supermärkten und Discountern? Eine Sprecherin von Aldi Süd erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA: „Grundsätzlich ist es so, dass es einige Filialen mit Kundentoiletten gibt. In allen anderen dürfen Personaltoiletten immer genutzt werden. Wir möchten unseren Kunden den Einkauf so angenehm wie möglich gestalten. Die Personaltoilette zu besuchen, würde bei Aldi Süd im Notfall immer erlaubt werden. Gerade Schwangeren oder bei einer Blasenschwäche“. Ein Sprecher von Aldi Nord betont auf Nachfrage ebenfalls: „Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu angehalten, in Ausnahmesituationen und dringenden Fällen Kundinnen und Kunden die Personaltoilette anzubieten.“

Auch eine Kaufland-Sprecherin äußerte sich gegenüber IPPEN.MEDIA: „Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Hierzu gehört auch, dass wir in allen unseren Filialen Kundentoiletten haben. Die Nutzung der Toiletten ist kostenfrei und kann auch von Nicht-Kunden in Anspruch genommen werden. Die Kundentoiletten sind bequem und barrierefrei erreichbar, somit ideal für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl und Senioren. Eine bedarfsgerechte Ausstattung für Menschen mit Handicap bietet die behindertengerechte Toilette. Kunden mit Kleinkindern steht ein Wickeltisch zur Verfügung.“ Edeka und Aldi Nord ließen eine entsprechende Anfrage von IPPEN.MEDIA bislang unbeantwortet.

„Bedauern wir außerordentlich“ Lidl reagiert auf verweigerten Toiletten-Gang

„Warum durfte ich da nicht hin? Warum hast du mir diese Blöße gegeben?“, fragte die Lidl-Kundin derweil in ihrem Video den Kassierer. Und ergänzte: „Lidl, geht ihr so mit euren Kunden um?“ Erst vor kurzem geriet das Unternehmen in die Schlagzeilen, weil Kunden einen Rabatt-Schwindel bei Lidl witterten. Lidl hat sich inzwischen zu dem Vorfall geäußert und will sich persönlich bei seiner Kundin entschuldigen, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Bild erklärte.

„Aufgrund der meist kurzen Verweildauer unserer Kunden hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach Kundentoiletten generell sehr gering ist. Unsere Mitarbeiter geben Kunden grundsätzlich gerne die Möglichkeit, in Notfällen die Personaltoilette zu benutzen. Im Fall von Michaela wurde dies aufgrund eines Missverständnisses jedoch nicht ermöglicht, das bedauern wir außerordentlich“, so der Sprecher.