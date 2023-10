Schon bald Werbung bei Amazon Prime: Wer betroffen ist – und ab wann

Von: Helmi Krappitz

Wer ab 2024 werbefrei Filme und Serien auf Prime Video streamen will, muss draufzahlen. © picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Ab 2024 schaltet Amazon auf seiner Streaming-Plattform Werbung. Wer Filme und Serien weiterhin werbefrei schauen will, muss draufzahlen.

München – Prime-Abo und trotzdem Werbung – das soll ab 2024 bei dem Streaming-Angebot des Online-Händlers Amazon der Fall sein. Künftig soll zusätzliche Werbung gezeigt werden. Das gab Amazon am Freitag (22. September) bekannt. Bereits im Sommer gab es Hinweise auf eine solche Änderung.

Amazon Prime: Streaming-Dienst plant ab 2024 Werbung im Prime-Abo

Während der Amazon-Konzern meist wegen Liefergeschichten für Gesprächsstoff sorgt, sind nun Änderungen bei Prime Video das Thema. Demnach seien zunächst die wichtigen Märkte wie die USA, Großbritannien, Kanada und Deutschland von Werbung beim Streamen betroffen. Die Entscheidung soll verhindern, dass das Prime-Video-Abo teurer wird, begründet der Konzern. Derzeit kostet ein solches Abo 8,99 Euro im Monat, in den USA 14,99 Dollar. 2024 sollen die Preise „unverändert“ bleiben, heißt es auf der Prime-Video-Plattform. Der Preis bleibe also gleich, das Angebot aber nicht.

Filme und Serien werden ab dem kommenden Jahr also „in begrenztem Umfang Werbung enthalten“, heißt es. Zu der genauen Menge an Werbung, etwa als Werbeunterbrechung, wurde sich nicht geäußert. Ziel sei es aber „deutlich weniger Werbung zu zeigen als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter.“

Abo-Version: Werbefreies Amazon-Prime-Abo gegen Aufschlag

Wer weiterhin werbefrei die Video-Angebote in Anspruch nehmen will, muss ab 2024 mehr zahlen. Der Preisaufschlag soll in den USA 2,99 Dollar im Monat kosten. Die Höhe der Zusatz-Gebühr in anderen Ländern wurde noch nicht veröffentlicht – laut Amazon werden sie zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Prime-Mitglieder würden mehrere Wochen vor der Einführung per E-Mail benachrichtigt., wie man zu einer werbefreien Option wechseln könne.

Ob Amazon mit dieser Option wieder ganz werbefrei ist, ist unklar. Aktuell schaltet Prime Video vor Filmen und Serienepisoden Werbeclips zu Filmen und Serien auf der Plattform. Die Clips können zwar übersprungen, aber nicht deaktiviert werden.

Streaming-Dienste: Auch Netflix mit Werbe-Version

Andere Streaming-Plattformen wie Netflix haben bereits solche Werbe-Änderungen umgesetzt, gab der Dienstleister auf seiner Seite bekannt. Im vergangenen Jahr startete eine Version mit Werbeanzeigen vor und während der Serien. Das Abo mit Werbung ist demnach knapp 8 Euro günstiger als die werbefreie Version. Vier bis fünf Minuten Werbung sind pro Stunde integriert – mit Clips aus 15 oder 30 Sekunden.

Wegen sinkender Nachfrage müssen Streaming-Dienste ihre Angebote anpassen. Durch Versionen mit Werbung sollen die Einnahmen ausgeglichen werden. (hk)