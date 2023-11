DHL-Kundin schreibt Zettel für den Boten – und der antwortet sogar

Von: Nadja Zinsmeister

Drucken Teilen

Es scheint viele negative, aber nur wenig positive Überraschungen bei Paketlieferungen zu geben. Eine DHL-Kundin berichtet jetzt aber von einer besonderen Erfahrung.

München – Positive Überraschungen gibt es bei Paketzustellungen offenbar nur selten. Oft beschweren sich Kunden von Lieferdiensten wie Hermes, DHL oder DPD über negative Erfahrungen mit Lieferungen. Das ein oder andere Paket wird schon einmal lieblos in den Briefkasten gestopft und dabei beschädigt. Oder Paketboten ignorieren speziell angegebene Ablageorte. Doch eine DHL-Kundin machte nun eine erfreuliche Erfahrung. Sie kam sogar in einen kurzen Austausch mit ihrem zuständigen Boten, was offenbar beide Seiten glücklich machte.

DHL-Kundin ist bei Lieferung nicht zu Hause – und kommt in schriftlichen Austausch mit dem Paket-Boten

„Heute waren wir ein paar Stunden nicht zu Hause – es sollten aber etliche Kilo Hundefutter kommen“, schrieb die DHL-Kundin am Samstag (18. November) auf der Nachrichtenplattform X (vorher Twitter). Sie scheint dabei eine deutliche Tierliebhaberin zu sein. Auf ihrem Profilbild zeigt sie sich mit vier Hunden, für die vermutlich auch die große Menge an Futter bestellt wurde. Auf weiteren Fotos sind sogar fünf Hunde zu sehen.

Laut eigener Aussage habe sie beschlossen, ihrem Paketboten einen Zettel mit Informationen zum Lieferort an das Tor zum Hof zu hängen und dieses angelehnt zu lassen, sodass er Zugang zum Hof hat. Auf einem Foto zeigt sie ihre kurze Nachricht: „Lieber DHL-Bote, Pakete bitte einfach im Hof abstellen und Tor zuziehen. Danke“, steht darauf mit Kugelschreiber geschrieben. Dahinter malte sie noch einen grinsenden Smiley.

Eine DHL-Kundin hinterließ einen Zettel mit einer Anweisung, wo ihr Paket abgestellt werden soll. © Screenshot X @knochenhort

DHL-Bote über Nachricht von Paketempfängerin hocherfreut – „Traumhaft“

Der Bote war von der Anweisung offenbar äußerst begeistert. So sehr, dass er auf dem Zettel der Kundin sogar handschriftlich antwortete. „Traumhaft“, steht unter der Nachricht der Kundin geschrieben, wie auf dem Foto ebenfalls zu sehen ist. „Danke fürs Mitdenken!“ Auch die Kundin selbst sah die Reaktion als positives und nettes Zeichen. „Er hat sich wohl sehr gefreut“, kommentiert sie die Aktion. Die Zustellung ist anscheinend – wohl auch dank des Zettels – reibungslos verlaufen.

Der Beitrag der zufriedenen Kundin wurde inzwischen über 2.800 angesehen (Stand: 20. November 2023). Einige Nutzer kommentierten das Erlebnis. „Mit so kleinen Dingen kann man Boten glücklich machen“, schreibt eine Userin begeistert. „Gut leserliche Handschrift“, kommentiert wiederum ein anderer Nutzer und scheint damit offensichtlich eine ironische Bemerkung zu machen.

Die Schrift des Paketboten ist teils etwas schwer zu lesen, vor allem der zweite Satzteil. Das könnte unter anderem daran liegen, dass Paketboten bei ihren Lieferungen oft enorm unter Zeitdruck stehen. Es ist nur naheliegend, dass es dem Boten auch in dieser Situation nicht anders ging. Dass er trotz allem offenbar kurz innegehalten und sich die Zeit für eine Antwort genommen hat, lässt den kleinen Austausch mit der Kundin noch außergewöhnlicher erscheinen.

Besonders unleserliche Schrift kann indes zu Zwischenfällen bei der Paketzustellung führen, wenn Kunden zum Zeitpunkt der Zustellung nicht daheim sind. Das zeigen andere negative Beispiele: So gab ein DHL-Bote mit seiner Nachricht an einen Kunden nur Rätsel auf. Dieser startete sogar ein Gewinnspiel im Internet, um die Wörter auf dem Paketzettel zu entziffern. Manchmal entsteht aber auch trotz sauberer Schrift des Paketboten Verwirrung. (nz)