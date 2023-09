Nur noch mit neuer Führerscheinklasse möglich: EU plant SUV-Verbot für Fahranfänger

Von: Alina Schröder

Teilen

Führerschein bestanden und direkt mit dem SUV auf die Straße? Das könnte schon bald verboten werden. Die EU könnte Fahranfängern die Zulassung entziehen.

Straßburg – Die Zahl der Verkehrstoten lag im Jahr 2021 EU-weit bei rund 20.000. Das ursprüngliche Ziel der EU, diese Ziffer von 2001 bis 2020 um 75 Prozent zu senken, wurde damit komplett verfehlt. Nun plant die Europäische Kommission jedoch einen erneuten Versuch und will die Führerscheinrichtlinie deutlich überarbeiten. Neben strengen Regelungen für Rentner am Steuer, werden auch Fahranfänger ins Visier genommen.

Änderung der Führerschein-Richtlinie der EU: Neue Klasse B+ für SUVs geplant

Wie es in dem Entwurf des EU-Parlaments heißt, soll die besorgniserregende Zahl der Verkehrstoten bis 2050 schließlich stark gesenkt werden – nämlich auf null, auch „Vision Zero“ genannt. Eine Umfrage in Deutschland zeigte bereits, dass die Mehrheit strengere Führerscheinregeln für Senioren begrüßt. Mit einer weiteren Verschärfung für neue Verkehrsteilnehmer soll dem Ziel der „Vision Zero“ noch näher gekommen werden. Laut der Kommission sind Fahranfänger schließlich „im Allgemeinen weniger risikoscheu und werden statistisch gesehen häufiger zu Beteiligten von Verkehrsunfällen und Opfern tödlicher Verkehrsunfälle.“

Abhilfe schaffen soll eine neue Führerscheinklasse. „Der Führerschein der Klasse B ist gemäß seiner ursprünglichen Gestaltung nicht umfassend für die schwersten Personenkraftwagen geeignet“, heißt es in dem EU-Plan. Daher soll die Führerscheinklasse B+ eingeführt werden, die es möglich machen soll, Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 1,8 Tonnen zu fahren. Nach diesen Vorstellungen sollen beispielsweise SUVs für Fahranfänger ab 21 Jahren nur noch mit B+-Führerschein fahrbar sein. Im Vergleich zu leichten PKW seien diese schließlich mit hoher Wahrscheinlichkeit in mehr Verkehrsunfälle verwickelt. Doch was sind die Voraussetzungen für den Erwerb der neuen Klasse?

Pläne für neue Führerscheinklasse B+

Erst möglich nach dem Erwerb der Führerscheinklasse B

Mindestdauer an Fahrpraxis vor der Zulassung

Fahrer ab 21 Jahren zugelassen

Wann dürften Fahranfänger einen SUV fahren?

In dem Plan heißt es, dass Autofahrer „nur dann in Betracht kommen, wenn sie im Rahmen ihres Führerscheins der Klasse B ein Mindestmaß an Fahrpraxis erworben haben.“ Wer bereits über einen Führerschein der Klasse B verfügt, müsse B+ aber nicht neu erwerben. Die Inhaber dürfen auch weiterhin schwere Personenkraftwagen, wie SUVs oder Pick-ups, fahren. Die Regelung gelte nur für Fahranfänger. Es handelt sich dabei bislang nur um einen Entwurf des Europäischen Parlaments, über den die Kommission derzeit diskutiert.

Laut Plänen der EU dürften Fahranfänger erst unter bestimmten Voraussetzungen einen SUV fahren. © xPetruninax/Imago

Im Jahr 2023 hat sich bereits für Autofahrer einiges geändert. Unter anderem gibt es eine wichtige Neuerung bei der Haftpflichtversicherung. Darüber hinaus müssen „alte“ Führerscheine umgetauscht werden. Dafür gilt eine bestimmte Frist. (asc)