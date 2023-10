Neue Klebe-Vignette in Österreich 2024 – so viel wird sie kosten

Von: Anna Liebelt

In der Farbe „sonnengelb“ präsentiert sich 2024 die Klebe-Vignette, das sogenannte Pickerl, für Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. © Asfinag

In einem knalligen Farbton ist die neue Klebe-Vignette für Österreichs Autobahnen im kommenden Jahr kaum zu übersehen. Wie viel soll das Pickerl kosten?

München – Wer sich über Österreichs Autobahnen auf den Weg in Richtung Süden macht, braucht eine Vignette. Ab kommendem Jahr leuchtet das sogenannte Pickerl für die Autobahn-Maut im knalligen Sonnengelb von den Windschutzscheiben der Pkw. Das gab die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag nun bekannt. „Die Auswahl der Farbe ist bedeutend, weil wir dadurch besser und optimaler die Klebe-Vignette kontrollieren können“, sagt Asfinag-Geschäftsführerin Claudia Eder in einer Pressemitteilung. Mit dem neuen Gelbton sei somit eine klare Differenzierung zur Vorjahresfarbe Purpur gewährleistet, heißt es von Seiten der Gesellschaft.

Ab November ist das farbenfrohe Pickerl für Autofahrer erhältlich. Eine Preisanhebung ist laut Asfinag allerdings nicht geplant. Sowohl die Jahres-Klebe-Vignette als auch die digitale Vignette für den Pkw kosten, wie auch schon in diesem Jahr, 96,40 Euro. Das neue Pickerl können Autofahrer an rund 6000 Vertriebsstellen im In- und Ausland kaufen. Gültig ist die Vignette bereits ab 1. Dezember. Abgelöst wird das diesjährige Pickerl durch seinen gelben Nachfolger aber erst zum 31. Januar.

Wer in Österreich auf die Autobahn fahren will, braucht eine Vignette. © IMAGO

Autobahn-Maut Österreich: Ausnahmen der Vignetten-Pflicht

Bislang herrscht in ganz Österreich nahezu lückenlos Maut-Pflicht auf Autobahnen und Schnellstraßen. Allerdings gibt es auch einige Ausnahmen. Vor allem im Grenzbereich sehen die Österreicher die Vignettenpflicht nicht so streng. Laut Asfinag betrifft das unter anderem die Grenzübergänge nach Salzburg und Kufstein.

In beiden Fällen ist das Befahren der Autobahnen bis zu den jeweiligen Anschlussstellen Salzburg Nord und Kufstein Süd kostenfrei. Ebenso sind Autofahrer an der Staatsgrenze nach Bregenz bis zur Anschlussstelle Hohenems vom Pickerl befreit. Neben dem sonnengelben Pickerl gibt es für kurzentschlossene Urlauber oder Tagespendler ab 2024 aber noch eine weitere Neuheit: die Tagesvignette.