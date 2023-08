Bacardi-Rückruf: Vorsicht, ungeplanter Rausch kann entstehen

Von: Romina Kunze

Weil ein in Dosen abgefülltes Mixgetränk von Bacardi das Doppelte an Alkohol beinhaltet als vorgesehen, ruft der Hersteller das Produkt in Deutschland zurück.

München – Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft der Spirituosen-Hersteller Bacardi eines seiner Produkte zurück. Verbraucher könnten einen ungewollt großen Schwips von dem Mixgetränk bekommen, das eigentlich nur 5 Prozent Alkoholgehalt haben dürfte. Aufgrund eines Produktionsfehlers erhalten die in Deutschland vertriebenen Getränke aber deutlich mehr Alkohol, informiert das Verbraucher-Portal lebensmittelwarnung.de.

Bei dem Spirituosen-Hersteller Bacardi kam es zu einem Produktionsfehler, weshalb ein abgefülltes Mischgetränk deutlich mehr Alkohol beinhaltet als es sollte. (Symbolfoto) © lebensmittelwarnung.de

Bacardi ruft Cola-Mischgetränk zurück: Zu hoher Alkoholgehalt – Kunden können Produkt umtauschen

„Bitte verzehren Sie das Getränk nicht“, heißt es auch vonseiten des Unternehmens mit Sitz auf den Bermudas. Die von dem Rückruf betroffenen Viertelliter-Dosen des Mixgetränks „Bacardi Spiced & Cola“ haben anstatt der gekennzeichneten 5 % vol irrtümlicherweise 10 Volumenprozent Alkoholgehalt.

Betroffen von dem Rückruf sind laut Bacardi GmbH ausschließlich Dosen, welche auf der Front mit “5% vol“ gekennzeichnet sind.

Hersteller Bacardi Betroffenes Produkt Bacardi Spiced & Cola Global Trade Item Number (GTIN) 7610113006894 Charge-Nr. L23169KB11 Grund für den Rückruf Erhöhter Alkoholgehalt (10, statt 5 %)

Bei Zweifel oder Rückfragen können sich Verbraucher per E-Mail an den Hersteller oder die zuständigen Behörden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wenden:

Bacardi GmbH: contact@bacardi.com (Hersteller)

contact@bacardi.com (Hersteller) Baden-Württemberg: poststelle@mlr.bwl.de

poststelle@mlr.bwl.de Bayern: poststelle@lgl.bayern.de

poststelle@lgl.bayern.de Berlin: post@senumvk.berlin.de

post@senumvk.berlin.de Bremen: schnellwarnung@gesundheit.bremen.de

schnellwarnung@gesundheit.bremen.de Hamburg: poststelle@justiz.hamburg.de

poststelle@justiz.hamburg.de Mecklenburg-Vorpommern: poststelle@lm.mv-regierung.de

poststelle@lm.mv-regierung.de Niedersachsen: poststelle@ml.niedersachsen.de

poststelle@ml.niedersachsen.de Nordrhein-Westfalen: poststelle@mlv.nrw.de

poststelle@mlv.nrw.de Sachsen: poststelle@sms.sachsen.de

poststelle@sms.sachsen.de Sachsen-Anhalt: poststelle@mw.sachsen-anhalt.de

poststelle@mw.sachsen-anhalt.de Schleswig-Holstein: poststelle@mllev.landsh.de

poststelle@mllev.landsh.de Thüringen: LM-Ueberwachung@tlv.thueringen.de

Verbraucher können die betroffenen Dosen bei ihrem lokalen Verkäufer zurückgeben, wo die Dosen kostenlos ausgetauscht werden. Aufschluss darüber, ob die entsprechende Dose von dem Produktionsfehler betroffen ist oder nicht, gibt die Kennziffer Global Trade Item Number (GTIN). Diese ist neben dem Barcode auf der Seite der Dose abgebildet.

