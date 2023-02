Backofen-Symbole: Das bedeuten die Linien, Zacken & Wellen

Von: Stella Henrich

Auf dem Bedienfeld moderner Backöfen finden sich zahlreiche Symbole. Wissen Sie auch, was sie bedeuten? Hier sind die häufigsten Backofen-Symbole und ihre Funktionen.

München ‒ Warum ein Backofen nicht vorgeheizt werden sollte, wissen inzwischen wohl die meisten Verbraucher. Die Energiekrise zwingt uns zur Sparsamkeit. Auch in der Küche wird jetzt gespart. Wir ziehen Stecker während der Nacht, schalten den Standby-Modus vieler Geräte ab und suchen in Online-Shops nach energieeffizienten Küchenhelfern zum Neuerwerb. Um ein paar Kilowattstunden weniger zu verschwenden, nutzen wir anstatt des Ofens verstärkt die Mikrowelle, um beispielsweise Milch rasch aufzuwärmen oder die Nudeln vom Vortag mit Käse zu überbacken.

Wissen Sie, was diese Symbole bedeuten? © IMAGO / YAY Images

Doch am Ende geht nichts über den Backofen, mit dem sich grillen, dämpfen, auftauen, erhitzen und natürlich auch ganz leicht ein leckerer Kuchen backen lässt. Der Teig ist zwar schnell fertig und in einer Gussform in den Ofen gestellt. Ein Blick auf die Zeichen am Backofengerät hingegen gibt Rätsel auf. Was bedeuten nur die vielen Symbole am Bedienfeld? Wissen Sie es? Wir haben die Zeichen - Linien oben und/oder unten, Kreise, Zacken mit und ohne Ventilator, Wellen, Haken oder Sternchen mit Tropfen eigentlich schon etliche mal gesehen und an den Griffen und Knöpfen am Bedienfeld gedreht. Doch was war das Zeichen für Umluft nochmal oder das Symbol für Unterhitze?

Wir haben die Liste mit den wichtigsten Backöfen-Symbolen für Sie zusammengestellt:

Der Backofen ist in vielen Haushalten ein nützlicher Küchenhelfer. (Symbolbild) © Peter Scholl/imago

Lämpchen : Ofenlicht, hier fließt keine Hitze

: Ofenlicht, hier fließt keine Hitze Ventilator : Umluft

: Umluft Strich oben : Oberhitze

: Oberhitze Strich unten : Unterhitze

: Unterhitze Striche oben + Striche unten : Ober- und Unterhitze

: Ober- und Unterhitze Strich unten + Ventilator im Kreis : „Pizza-Modus“

: „Pizza-Modus“ Ventilator im Kreis : Heißluft

: Heißluft Ventilator + Zackenlinie oben : Umluft mit Grill

: Umluft mit Grill Zackenlinie oben : Grillfunktion (heißer als Oberhitze)

: Grillfunktion (heißer als Oberhitze) Zackenlinie oben + Ventilator + Strich unten: Umluftgrill mit Unterhitze

Umluftgrill mit Unterhitze Zwei Zackenlinien oben: Starke Grillfunktion (noch heißer als Oberhitze)

Starke Grillfunktion (noch heißer als Oberhitze) Drei senkrechte Wellen: Warmhalten oder trocknen

Warmhalten oder trocknen Drei Wolken: Dampfgaren

Dampfgaren Mehrere kleine Kreise bzw. kleiner werdende Winkel: Pyrolyse (Selbstreinigung, Funktion verbraucht viel Energie)

Pyrolyse (Selbstreinigung, Funktion verbraucht viel Energie) Vorspul-Pfeil mit drei senkrechten Wellen: schnelles Aufheizen (verbraucht viel Energie)

schnelles Aufheizen (verbraucht viel Energie) Stern mit Tropfen: der Stern symbolisiert Gefrorenes, der Tropfen das Auftauen

der Stern symbolisiert Gefrorenes, der Tropfen das Auftauen Quelle: Öko-Test, Ratgeber Februar 2023

Die wichtigen Symbole am Backofen: Unterschied zwischen Heißlust und Unterhitze

Der „Pizza-Modus“ mit „Heißluft-Funktion“ ist wissenswert. Heißluft (Ventilator im Kreis) sorgt dafür, dass die Pizza durchgebacken wird. Die Unterhitze (Strich unten) sorgt für einen knusprigen Pizzaboden. Wer darauf gut und gern verzichten kann, schaltet einfach nur die Heißluft an. So schmecken Flammkuchen und andere flache Teigwaren ebenfalls gut. Auch den Unterschied zwischen den Funktionen Heißluft und Umluft sollten Verbraucher kennen. Bei Heißluft-Betrieb verteilt sich die heiße Luft optimal im Inneren des Backgeräts. Bei Umluft (Ventilator) verteilt sich die Hitze der Heizstäbe - meist oben und unten im Gerät. Wer die Heißluft-Funktion nutzt, benötigt nicht so hohe Temperaturen wie beispielsweise bei Ober- und Unterhitze und spart Energie.

Wer sich ein knuspriges Hähnchen zubereitet, sollte in jedem Fall die Grillfunktion (zwei Zackenlinien oben) nutzen. Das gilt auch für Fisch oder Fleisch. Brötchen zum Aufbacken sollten besser auf dem Toaster. Das spart nicht nur Geld, sondern auch geht am Ende auch schneller.

Doch nicht nur der Blick auf die Symbole am Backofen kann für Verwirrung sorgen, sondern auch die Frage: Auf welche der vier Schienen gehört das Blech eigentlich, damit nichts im Ofen anbrennt und anschließend eine gründliche Reinigung notwendig ist. Aber dabei kann ja dann die Pyrolyse-Funktion des Geräts helfen.

