Backofen vorheizen in der Energiekrise: Ist das wirklich nötig?

Von: Christoph Gschoßmann

Sollte man den Backofen vorheizen oder nicht? © Shotshop/Imago

Wer sich das Vorheizen im Backofen spart, spart auch Energie. Doch in welchen Fällen sollte man nicht darauf verzichten?

München – In so gut wie jedem Rezept, für das ein Backofen benötigt wird, steht der folgende Satz: „Heizen Sie den Backofen auf Temperatur XY vor“. Bestimmt hat sich fast jeder Verbraucher schon einmal gefragt, ob dies überhaupt nötig ist, schließlich heizt der Ofen eine Zeitlang auf, ohne dass überhaupt Lebensmittel darin sind. Kann man sich diesen Schritt also nicht einfach sparen, und das Backgut in den kalten Ofen stellen, sodass es von Beginn an die Hitze nutzt?

Ja – und nein. Es stimmt, dass das Vorheizen einen großen Energieaufwand bedeutet. Das ist schlecht für die Umwelt, und außerdem schlecht für den Geldbeutel. Die einfache Lösung liegt also nah: Einfach die Gerichte gleich in den Ofen stellen und ein paar Minuten länger drin lassen.

Das ist der Grund, warum in Rezepten „Ofen vorheizen“ steht

Doch: Dass in den Kochrezepten das Vorheizen erwähnt wird, hat einen Grund: Der Autor oder die Autorin des Rezepts will möglichst gleiche Bedingungen schaffen, damit das Gericht auch so gelingt, wie er oder sie sich das vorgestellt haben. Und da Backöfen verschieden lange brauchen, um auf eine bestimmte Temperatur zu kommen, ist die einzige Möglichkeit hierfür, erst bei voller Hitze den Garprozess zu starten.

Trotzdem ist dies bei manchen Produkten nicht nötig. Tiefkühlprodukte oder Aufläufe beispielsweise können Sie getrost in den kalten Ofen stellen. Dann müssen Sie lediglich nach der angegebenen Backzeit genau schauen, wie lange sie diese Gerichte noch drin lassen.

Bei Kuchen jedoch sieht es anders aus. Bestimmte Teile reagieren empfindlich und müssen in den vorgeheizten Ofen geschoben werden – andernfalls riskieren Sie, dass Ihr Kuchen zusammenfällt. Dies ist besonders bei Soufflées, Brandteil oder Biskuitteig wichtig. Wenn Sie vorheizen, beachten Sie zudem, dass Sie Backbleche vorher herausnehmen. Auch das spart Energie, denn diese müssen dann nicht erhitzt werden. (cgsc)

