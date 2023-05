49-Euro-Ticket vor dem Start: Einige Fehler könnten Verbraucher viel Geld kosten

Von: Robin Dittrich

Teilen

Das 49-Euro-Ticket soll Menschen in Deutschland ab dem 1. Mai entlasten. Einige Fehler können Verbraucher jedoch teuer zu stehen kommen.

Kassel – Ab dem 1. Mai 2023 kann mit nur einem Ticket der Nahverkehr in ganz Deutschland genutzt werden. Kostenpunkt: 49 Euro. Das Deutschland-Ticket soll Verbraucher entlasten – wer Fehler macht, könnte jedoch in eine Kostenfalle tappen.

49-Euro-Ticket: Fehler können Käufer teuer zu stehen kommen

Das lange Suchen am Fahrkarten-Automaten soll ab dem 1. Mai ein Ende haben. Dann kann mit dem 49-Euro-Ticket der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in ganz Deutschland genutzt werden. Teilweise ist das 49-Euro-Ticket sogar günstiger zu haben. Nutzer des Deutschland-Tickets sollten jedoch darauf achten, mit welchen Zügen dann gefahren werden darf. Zum ÖPNV gehören U- und S-Bahnen sowie Busse. Auch einige Fähren können mit dem Ticket genutzt werden, wie beispielsweise in Hamburg. Regionalexpresszüge und Regionalbahnen sind ebenfalls im 49-Euro-Ticket enthalten.

Wer beim Fahren mit dem 49-Euro-Ticket Fehler macht, riskiert ein Bußgeld wegen Schwarzfahrens. © Michael Gstettenbauer/imago/Symbolbild

Wer stattdessen aber in IC, ICE, EC oder ECE steigt, ohne ein extra Ticket zu kaufen, dem droht ein Bußgeld wegen Schwarzfahrens. Diese Züge sind im Deutschland-Ticket in aller Regel nicht enthalten. Zu diesen gehören auch Flixtrain und Flixbus – hier muss ebenfalls ein eigenes Ticket gekauft werden. Bei der Deutschen Bahn (DB) kostet Schwarzfahren aktuell 60 Euro. Wer häufiger ohne gültiges Ticket erwischt wird, muss sogar mit Fahrverboten rechnen. Gezahlt werden muss das Bußgeld auch, wenn Bahnfahrer in der falschen Klasse erwischt werden. Das 49-Euro-Ticket gilt nur für das Fahren in der 2. Klasse.

Teure Fehler beim 49-Euro-Ticket, die vermieden werden sollten

Problematisch könnte es auch werden, wenn weitere Personen mitgenommen werden sollen. Das ist in vielen Monats- und Jahreskarten der Deutschen Bahn zumindest am Wochenende möglich, mit dem 49-Euro-Ticket jedoch nicht. Wird das missachtet, droht der mitgenommenen Person ein Bußgeld von 60 Euro. Mitgenommen werden dürfen hingegen Kinder unter sechs Jahren. Möchten Nutzer des Deutschland-Tickets einen Hund oder ein Fahrrad mitnehmen, sollten sie die Regeln auf der jeweiligen Strecke beachten.

Diese Fehler sollten mit dem 49-Euro-Ticket vermieden werden:

Mit IC, ICE, EC oder ECE fahren – dort gilt das Deutschland-Ticket in der Regel nicht

Mit Flixtrain oder Flixbus fahren – auch hier gilt das 49-Euro-Ticket nicht

Es dürfen keine weiteren Personen mitgenommen werden – ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren

Bei Mitnahme von Hunden oder einem Fahrrad müssen Regeln auf der Strecke beachtet werden

Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) schreibt, wird den Nutzern der Umgang mit dem Deutschland-Ticket nicht gerade leicht gemacht. „Die Verkehrsunternehmen und -verbünde geben auf ihren Internetseiten Informationen für Kunden nur unzureichend oder gar nicht an. Die Anbieter müssen unbedingt nachbessern“, sagt Ramona Pop, Vorstand des vzbv. Problematisch wird es, wenn ein bestehendes Abo nicht automatisch umgestellt wird. Bahnfahrer haben laut vzbv oftmals eine schlechte Übersicht, welches Abo für sie besser passt. Teilweise werden sogar Semestertickets von Unis zum Deutschland-Ticket.