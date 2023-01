Bald Rentner? So einfach gelingt der Antrag für die gesetzliche Altersrente

Von: Robin Dittrich

Das gesetzliche Rentenalter liegt aktuell bei 65 Jahren und zehn Monaten. Wie funktioniert der Antrag auf Rente? Hier erfahren Sie die Voraussetzungen für kommende Rentner.

Erstmeldung vom 19. Januar, 7.37 Uhr: Hamburg – Mit 65 Jahren und zehn Monaten können Verbraucher in Deutschland im Jahr 2023 in die gesetzliche Altersrente gehen. Ohne einen Antrag wird die Rente jedoch nicht ausgezahlt – das kann Vor- und Nachteile haben. So gelingt der Antrag für die gesetzliche Altersrente für baldige Rentner.

Sozialversicherung: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Versicherte: 56,7 Mio. (31. Dezember 2019) Rentner: 21,2 Mio. (1. Juli 2020)

Gesetzliche Altersrente für kommende Rentner – ohne Antrag gibt es kein Geld

Das gesetzliche Rentenalter liegt für den Jahrgang 1956 im Jahr 2023 bei 65 Jahren und zehn Monaten. Das Rentenalter wird bis 2031 stufenweise bis auf 67 Jahre angehoben. Damit Verbraucher in Rente gehen können, ist ein Antrag erforderlich. Ohne Antrag kann keine Rente bezogen werden. Wer neben dem Erhalt der Rente weiterarbeiten möchte, sollte einen Blick in seinen Arbeitsvertrag werfen. Dort könnte eine Altersaustrittsklausel vereinbart worden sein. Wer die gesetzliche Altersrente mit oder ohne Job erhalten möchte, muss den entsprechenden Antrag ausfüllen.

Ohne Antrag gibt es keine Rente – so einfach geht’s. © Wolfgang Filser/Imago/Dieter Menne/dpa (Montage)

Der Antrag für die gesetzliche Rente kann bequem online ausgefüllt werden. Von der Deutschen Rentenversicherung wird empfohlen, den Antrag drei Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu stellen. Dann bleibt genügend Zeit, um eventuelle Fehler bei der Antragsstellung auszubessern. Für den Antrag auf die gesetzliche Rente werden verschiedene Unterlagen benötigt. Dazu zählen die Rentenversicherungsnummer, ein Personendokument, Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung, die Steueridentifikationsnummer sowie die aktuelle Kontonummer.

Diese Unterlagen werden für den Rentenantrag benötigt:

Rentenversicherungsnummer

Personendokument (Personalausweis, Reisepass, Geburtsurkunde, Stammbuch in Kopie)

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

Steueridentifikationsnummer

Die aktuelle IBAN und Bankleitzahl BIC

Rentner 2023? So gelingt der Antrag für die gesetzliche Altersrente

Sind alle Unterlagen beisammen, kann der Antrag für die gesetzliche Altersrente online gestellt werden. Eine wichtige Meldung der Deutschen Rentenversicherung: Wer seinen Antrag für die gesetzliche Altersrente jetzt beginnt, muss diesen bis zum 6. Februar 2023 abschließen. Aufgrund eines Versionswechsels verfallen dann alle schon begonnen Formulare. Wichtige Informationen gibt es auch für Erwerbsminderungsrenten: Diese können ebenfalls nur auf Antrag erhalten werden. Dabei muss eine Auflistung der Gesundheitsstörungen beiliegen – mit Angaben der behandelnden Ärzte.

Verbraucher, die den Antrag für die gesetzliche Altersrente verschlafen haben, können ihn auch nach Eintritt ins Rentenalter stellen. Bis zu drei Monate nach Eintritt ins Rentenalter kann die Rente rückwirkend beantragt werden. Wer bei Antragsabgabe arbeitslos war, muss den letzten Bescheid der Agentur für Arbeit mit dem Antrag schicken. Soll neben dem Erhalt der Rente weiterhin gearbeitet werden, muss die Höhe des voraussichtlichen Verdienstes angegeben werden. Beantragt werden müssen auch Witwenrenten und Erziehungsrenten.