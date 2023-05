„Junge, ist das krank“: Kunde ist „mal wieder mit dem Auto IM Baumarkt“

Von: Carolin Gehrmann

Mit dem Auto im Baumarkt – diesen Spaß gönnte sich ein Kunde in Münster. Und sorgte damit im Netz für Verwunderung und Lacher.

Münster – Unendliche Weiten … der Baumarkt mit seinen langen Regalreihen ist oftmals ein Ausflug in ein Universum von gigantischem Ausmaß. Wenn einem in der Sanitärabteilung einfällt, dass man gefühlte drei Kilometer zuvor – im Gartencenter – noch den 20-Liter-Sack Blumenerde vergessen hat, wünscht sich wohl so mancher Kunde einen fahrbaren Untersatz herbei, um die geplagten Füße zu schonen.

Ausflug in den Baumarkt mit dem eigenen Auto sorgt für Verwunderung

Gedacht – getan! So fuhr ein Kunde der Baumarktkette Bauhaus in Münster offenbar einfach kurzerhand mit dem Pkw in der Holzabteilung vor, statt das Vehikel ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor dem Geschäft abzustellen, wie es eigentlich üblich ist. Dass dies eine ganz besondere Ehre ist, weiß der Kunde offenbar selbst. „Mal wieder mit dem Auto IM Baumarkt, es ist jedes Mal so 1 Wunder“, schreibt er unter dem Usernamen @goldenerroberto bei Twitter. Das Foto von der besonderen Aussicht durch seine Windschutzscheibe auf die Holzlatten-Auswahl gibt es gleich mit dazu.

Bei anderen Usern sorgt das Foto des ungewöhnlichen Ausflugs für Verwunderung. „Bitte, was?“, schreibt einer. Und ein anderer kann es offenbar kaum glauben: „Wat?“, schreibt er. Ein dritter ist der Meinung: „Junge, ist das krank“. Möglicherweise schwingt da bei einigen auch ein klein wenig Neid mit. Einer findet es offenbar lustig und fühlt sich angesprochen: „Hä, war letztens so im Rewe, nun Hausverbot“, schreibt er, höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Augenzwinkern.

Kunde macht im Baumarkt offenbar öfter eine Spritztour mit dem Auto

Da es sich bei dem Ausflug in den Baumarkt dem Wortlaut der Nachricht zufolge offenbar um eine Wiederholungstat handelt, scheint der Kunde entweder ein Stammgast mit Sonderrechten zu sein oder es handelt sich bei ihm eventuell auch um einen Mitarbeiter des Ladens. Genaue Angaben, wie es zu der ungewöhnlichen Fahrt ins Reich der Schrauben und Europaletten kam, macht der Mann in seiner Twitter-Nachricht nicht.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es sich um eine ganz regelkonforme Service-Leistung gehandelt hat. Denn einige Baumärkte, darunter Bauhaus, bieten diesen Drive-In-Service, wie man es sonst von Schnellimbiss-Ketten kennt, immer für ihre Kundschaft an. Große Mengen oder besonders sperrige Artikel können einfach in der Baustoffhalle eingeladen werden. Bezahlt wird beim Herausfahren an der Kasse. Auch mit einer anderen Service-Erfindung begeisterte die Baumarkt-Kette kürzlich eine Kundin.

Service im Baumarkt – Tipps eines Insiders helfen beim Einkauf

Ob Bauhaus damit die Beliebtheitsskala der deutschen Baumärkte aus dem Jahr 2021 anführt? Wer beim Einkauf im Baumarkt Hilfe benötigt, aber niemanden zu fassen bekommt, der sollte sich an die Insider-Tipps eines Verkäufers halten, wie man im Nu einen Mitarbeiter im Baumarkt findet.